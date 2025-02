Así no agricultores y ganaderos

Comenta Compartir

Ayer martes muchísimos extremeños y españoles se vieron perjudicados y atrapados por retenciones causadas en autovías, carreteras y vías urbanas a causa de las concentraciones ... de agricultores y ganaderos, convocados de forma imprevista por mensajes divulgados entre ellos. Son concentraciones y manifestaciones ajenas a las que han anunciado los sindicatos y organizaciones agrarias con fechas prefijadas que, en principio, no contemplan alterar las actividades de los ciudadanos de forma grave en las ciudades. Vaya por delante que no dudo de los problemas que el mundo agrario y ganadero soporta, muchas veces por las circunstancias climatológicas, y otras por la nefasta gestión de los políticos de turno, ya sean nacionales o comunitarios, y creo conocer que trabajan a pérdidas en muchos casos, mientras los intermediarios hacen su agosto y los consumidores pagamos esos productos a precios elevados. Pero esa comunión entre ciudadanos y trabajadores de un sector primario, que tiene jornadas de sol a sol, no puede acallar la opinión de quienes pensamos que, ahora, esos «espontáneos» de la protesta se equivocan, no tanto en reunirse para presionar, sino por el modo y las formas, tomando como rehenes a trabajadores de otros sectores, ancianos, escolares o incluso enfermos trasladados en ambulancias, que por sorpresa se han visto retenidos o inmovilizados. Supongo que estos convocantes no verían de buen grado que, utilizando sus mismos métodos, los consumidores decidiésemos congregarnos a las puertas de sus almacenes o cooperativas para paralizar y derramar sus productos a la llegada a los mismos a su primer destino, como réplica a las molestias recibidas, y tendrían razón en rechazar esa réplica.

Y es que no todo vale. Creo ser un ciudadano civilizado, y reconozco que la mayor parte de mis derechos terminan allí donde comienzan los de los demás, si no son coincidentes, y por ello me siento respaldado en esta ocasión para quejarme de una convocatoria de cortes y protestas para mí muy censurables, y no lo digo porque me haya visto perjudicado por esos cortes, sino por lo indiscriminado y sorpresivo de los mismos, impidiendo a otros trabajadores ejercer su trabajo o retornar a sus domicilios para el necesario descanso o alimentación, en sus horas habituales. También hay malestar de muchos compañeros de esos mismos agricultores, como dirigentes y afiliados de las agrupaciones sindicales, por estas protestas sorpresivas, poco racionales y dañinas para personas ajenas a todo el problema del campo, que posibilitan poner a esas personas enfrentados a ellos. Por ello, me uno a los ciudadanos tomados como rehenes en todo este despropósito, y digo ¡así no!

