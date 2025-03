En defensa del legado americanista de Extremadura

Comenta Compartir

Mi pueblo tiene menos de dos mil habitantes. De mi pueblo salieron, durante los siglos XVI y XVII en los tiempos de la Conquista y ... Colonización de América, más de trescientos paisanos. Gracias al esfuerzo de tres investigadores privados, dispongo del nombre de cada uno de ellos. Algunos fueron personajes sobresalientes; pero la mayoría, gentes del común. ¡Vaya usted a saber por qué mis paisanos decidieron arrostrar peligros colosales surcando un océano tenebroso en el que naufragaban unos tras otros aquellos bergantines atestados de jóvenes y hasta de familias al completo en busca sabe Dios qué, pero que, con frecuencia, la aventura terminaba en enfermedad o en la muerte! No piensen que aquellos hombres, también mujeres, también familias al completo, estaban enfermos de codicia y de avaricia. Muchos trataban simplemente de sobrevivir y de prosperar, que es la más noble actitud de los hombres que colaboraron al progreso de la humanidad. Por supuesto que algunos volvían enriquecidos, y con aquella plata compraban tierras, levantaban templos o fundaban capellanías que alimentaban a multitud de clérigos y conventos que guardan todavía custodias y cálices acuñados con plata de Zacatecas o del «cerro rico» de Potosí. Y hasta sé de cierto que con la plata y el oro de América que trajeron mis paisanos extremeños y también del resto de España, incluidos vascos y catalanes, la Europa de entonces prosperó y se desarrolló y que, en buena parte, el Renacimiento en Europa se financió con la plata de América. Y no ignoro que mis paisanos cometieron desmanes, pero sólo los ignorantes y los fanáticos no reconocen que, en Salamanca, en aquellos tiempos, se inventó el primer código de derechos humanos y que, a la par que mis paisanos se mestizaban con las indias, se erigían universidades y hospitales.

Yo tengo aburridos a los amigos de contar anécdotas referidas a mis paisanos de los tiempos del Descubrimiento y de la Conquista. Por ejemplo, cuando les digo que, en el segundo viaje de Cristóbal Colón, iban dos y uno de ellos con el apellido Bravo a cuestas. Y más aburridos cuando les largo la perorata de aquella vez que en un pueblo de Connecticut, en una reunión de a cinco, le pregunté a una señora y tú de dónde eres y me contestó que de Santiago de Chile. Y le seguí preguntando si sabía quién había fundado su ciudad, y como ella me dijera que Pedro de Valdivia, yo la saqué de su ignorancia diciéndole solemnemente que el fundador de su ciudad fue un nativo de mi pueblo. Y, a renglón seguido, le hice a la segunda señora de los cinco que nos reuníamos la misma pregunta y ella me contestó que de La Paz (Bolivia) y como no sabía el nombre del fundador de su ciudad, yo le dije que el fundador de La Paz era Juan de Ávalos Jofre, de mi pueblo, lo mismo que el capitán Alonso de Mendoza fue el fundador de Santiago de Chile. Y como no cesaba el asombro de las presentes recurrí al Google y apareció el nombre de mi pueblo junto al de los fundadores de Santiago y La Paz. Tengo cinco testigos que pueden confirmar la verdad de la anécdota que cuento porque las cinco son más jóvenes que el octogenario que firma lo presente. Y además tengo también testigos que corroboren el hecho de que, otra tarde en Manhattan, cerca de la Primera con la 42, en medio de un atasco monumental, nos entreteníamos en discutir con el conductor del bus si la virgen de Altagracia, patrona de la Republica Dominicana, era de su pueblo, Higüey, o del mío, al norte de Extremadura. Viene todo esto a cuento de las conclusiones de unas Jornadas que hace tan solo unos días se celebraron sobre los vínculos y la relación que la mayoría de los pueblos extremeños, sean ciudades o localidades pequeñas, tuvieron con Iberoamérica. Porque las anécdotas con las que yo aburro a mis contertulios cuando lamentamos el olvido en el que hemos sepultado el hecho más notable y trascendente de la historia de nuestra comunidad, esas mismas o parecidas anécdotas las podríamos contar de decenas y decenas de localidades. En las Jornadas a las que me refiero –VI Jornadas de Historias Locales de Extremadura, convocadas por la Asociación Cultural 'Alconétar'– se aprobó un manifiesto reclamando, pidiendo, exigiendo, que de una vez por todas la sociedad extremeña se libere de su complejo respecto a su vinculación con América. Si el legado de nuestro pasado americanista se mantiene vivo se debe al esfuerzo de pequeñas organizaciones agrupadas en la Federación Extremadura Histórica que, sin apenas recursos y con el olvido de las instituciones, alientan y alimentan investigaciones serias y rigurosas sobre el legado extremeño en América y de América en Extremadura. ¿Imaginan ustedes que sería si Cataluña, el País Vasco o cualquiera otra región hubieran protagonizado, como lo ha sido Extremadura, el Descubrimiento y Colonización de América? Por esta razón, los reunidos en un pueblo de la Extremadura vaciada se atrevieron a proponer a sus colegas de las asociaciones culturales de la región que saquen a la superficie y pongan en valor, sin ningún complejo, sin prejuicios, su pasado americano. Que den nombre a sus plazas y calles con el de sus paisanos que cruzaron el océano y poblaron tierras inhóspitas y fundaron hospitales, iglesias o universidades; que fomenten el hermanamiento con pueblos y ciudades en los que sus paisanos se mestizaron con nativos y nativas; que promuevan actividades compartidas con otras asociaciones latinoamericanas; que seamos, en fin, nosotros, la sociedad civil, los encargados de organizar las actividades y las actuaciones que las Administraciones Publicas no realizan o lo hacen con notable desinterés y con escasísimos recursos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY