Hablemos otra vez de América, aunque sea para lamentarnos

Hace unos días, en Yuste, alguien preguntó sobre los 'doce apóstoles de México' en una reunión de notables –notables, al menos por su dilatada trayectoria ... profesional– y confirmó lo que muchos sospechábamos. Pocos, muy pocos, conocían la importancia de los doce frailes franciscanos que, en 1524, salieron, a pie y descalzos, de Belvís de Monroy y representan hoy uno de los capítulos más sobresalientes de la presencia de los españoles en América. Hablar de los franciscanos de Belvís significa tanto como recordar la historia de la defensa de los derechos humanos, la lucha por la igualdad de los nativos frente a los abusos de los encomenderos y contra la crueldad de los conquistadores, que de todo hubo en la viña del señor.

Si alguien está interesado en conocer la trascendencia de este hecho le propongo que coloque en cualquier buscador de internet el enunciado de los 'doce apóstoles de México' o en YouTube la misma referencia y encontrará una vasta y enjundiosa bibliografía sobre el particular. Y confirmará lo que sospecha: que, a pesar de la vinculación de Extremadura con los 'doce apóstoles de México', los especialistas de más prestigio están en otras latitudes, en universidades diferentes a las extremeñas o en instituciones tan lejanas como la Autónoma de México o la Academia Mexicana de la Historia. Porque en Extremadura, con alguna excepción notable, hemos decidido –han decidido las instituciones– que lo de la conquista, lo de la colonización –fuera o no colonización–, lo de la evangelización y todo lo que se relacione con el pasado americanista de los extremeños conviene mantenerlo en el congelador, con alguna incursión en los terrenos académicos o en la mera divulgación historicista.

En lo de ocultar nuestro pasado americano, Extremadura corre la misma suerte que en el resto de España. Nos llevamos mal con nuestra herencia americanista. Convivimos a duras penas con aquello que más singulariza la historia de España. Pasamos de glorificar las 'gestas' de los conquistadores a avergonzarnos del acontecimiento más trascedente de nuestro pasado. Hemos logrado por otra parte que la apelación a Hispanoamérica, Iberoamérica o Latinoamérica sirva de frontera entre la derecha y la izquierda, incapaces unos y otros de analizar con rigor este enunciado: España sin América sería diferente de lo que es, y América sin España habría seguido derroteros distintos, con toda probabilidad más penosos y deplorables. ¡Imaginen qué habría sido de la América hispana si, en lugar de por los españoles, hubiera sido descubierta y conquistada por la Inglaterra de Enrique VIII! Seguro que no estaríamos hablando de mestizaje ni de los doce frailes defensores de los derechos de los nativos. Pero como la historia no tiene vuelta atrás, lo cierto es que la América actual, desde California a la Patagonia –les guste a unos o les contrarie a otros– es fruto de lo que los españoles hicieron a lo largo de más tres siglos. Hasta el expresidente de México, López Obrador, es un producto del descubrimiento/ conquista/ evangelización de la Nueva España. En lo que toca a la parte más negativa de la herencia hispana, AMLO debiera pedirles cuentas a sus más directos antepasados y, en la porción enorme de su valía y progreso, agradézcalo a sus ascendientes españoles.

No hace mucho el historiador Álvarez Junco publicó un libro estupendo con un título deficiente: '¿Qué hacer con un pasado sucio?'. La reflexión del historiador transcurre en tiempos más recientes, pero hace incursiones suficientes para llegar a la conclusión de que la relación incómoda con nuestro pasado viene de lejos. Por lo que concierne a Extremadura, algo peor que incomodidad: ignorancia e indiferencia. Consulten los diarios de sesiones de la Asamblea de Extremadura, repasen el Boletín Oficial de Extremadura, el listado de publicaciones académicas de la Universidad de Extremadura. Comprobarán la inexistencia de proyectos y programas. De cuando en vez, alguna iniciativa de gente erudita. Por el contrario, lean el Estatuto de Extremadura, los de la Universidad o los de la Real Academia de las Letras y de las Artes y en todos ellos encontrarán, no solo referencias a Iberoamérica, sino justificación de su existencia o peculiaridad. Como contraposición, asociaciones culturales locales o comarcales de magro presupuesto siguen promoviendo jornadas o congresos con más producción hispanista que la Universidad al completo. No me arrepiento de aquello que dije en la soledad institucional de la conmemoración del hecho histórico más determinante de la historia Extremadura: un profesor de enseñanzas medias allí presente tenía más obra de investigación histórica que todo el departamento de historia de la UEx. Y se puede demostrar fácilmente.

La reflexión a los vínculos de Extremadura con América no debe tener exclusivamente una razón emocional o sentimental. Tiene además un sentido económico y cultural de presente y de futuro. La América hispana, aquella que crearon de forma muy destacada los extremeños, es un continente inmenso, lleno de oportunidades y con capacidades infinitas de progreso. En ese continente hay universidades de tanto o mayor prestigio que las españolas, empresas tanto o más florecientes que las peninsulares que necesitan expandirse y de hecho se expanden en otros países y lugares. Seiscientos millones de hispanohablantes que tarde o temprano recuperarán el verdadero sentido histórico de su origen.

¿Qué hace Extremadura para rentabilizar, siquiera para justificar, su incuestionable protagonismo en uno de los mayores acontecimientos de interacción y transformación de la historia de la humanidad? ¿Tan difícil es abordar con objetividad y con ambición un plan estratégico global de aprovechamiento del legado americano de Extremadura en todos sus flancos: en el histórico-cultural, en el social, en el económico-empresarial y en el turístico-patrimonial? A corto plazo, no abriguen ustedes esperanza alguna. Por esta razón, hablar de América en Extremadura nos lleva al lamento.