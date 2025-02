La deuda de Extremadura con Muñoz Torrero

Comenta Compartir

En tiempos de tantos rankings en los que todo se clasifica ya sean las mejores películas de la historia, los monumentos más célebres o los restaurantes de más éxito, yo me atrevo a poner sobre la mesa el nombre de Diego Muñoz Torrero (Cabeza del ... Buey, 1771-Lisboa, 1829) como el segundo extremeño más importante de nuestro pasado histórico. Por detrás solo de Hernán Cortés, pero el primero en proyección de presente y de futuro. Y lo escribo teniendo muy presente al resto de los conquistadores, a los extremeños del Siglo de Oro, muy especialmente a Pedro de Valencia y al Brocense, a la generación de pensadores y políticos del siglo XIX, por ejemplo, a Godoy, Bravo Murillo y Donoso Cortes, para algunos el pensador español más europeo del siglo XIX. Y no me olvido de Zurbarán, ni de San Pedro de Alcántara. Por cierto, este santo, arrumbado en la memoria de los extremeños, mucho más festejado en Portugal que en España.

Viene esto a cuento de un acto celebrado hace unos días en Lisboa, el 29 de septiembre pasado, en el que un grupo de autoridades extremeñas y portuguesas descubrieron una placa en el fuerte de San Julián da Barra, en la desembocadura del Tajo, junto a Lisboa, lugar en el que el extremeño murió en una mazmorra militar, encarcelado por su militancia liberal, huyendo de la persecución del absolutismo que se había apoderado de España y Portugal. En la placa, situada en el muro de los calabozos carcelarios, se expresa con toda justicia: «A Diego Muñoz Torrero, padre de la Constitución española de 1812, defensor de la libertad en Portugal y en España». Muñoz Torrero fue algo más que defensor de la libertad; fue un mártir de y por la libertad. Por esta razón fue tan emotiva la ceremonia que se vivió en la tarde del 29 de septiembre en la impresionante fortaleza de San Julián da Barra y la emocionante evocación que de Torrero hizo el académico de la Historia Enrique Moradiellos. A solo unos metros del lugar de su muerte, Moradiellos evocó la memoria de quien fue rector de la Universidad de Salamanca, padre del constitucionalismo español, presidente de la comisión constituyente de las Cortes de Cádiz, principal promotor de la soberanía nacional y firme defensor de la separación de poderes, de la libertad de expresión y de la abolición de la Inquisición. Muñoz Torrero, en palabras de Galdós, protagonizó una las principales «dobleces del tiempo» y, en opinión de uno de sus biógrafos, con solo su palabra, en el discurso de apertura de las Cortes constituyentes de Cádiz, provocó «un verdadero terremoto que, en pocos minutos, dinamitó más de tres siglos de monarquía absoluta». Un hombre –vuelvo a las palabras de Galdós– «sencillo y apacible, de ánimo sereno, talento claro, continente humilde y simpático». Para honrar la memoria de este personaje clave en nuestra historia democrática, a la fortaleza lisboeta acudió una mínima representación de extremeños, encabezados por la presidenta de la Asamblea de Extremadura, por la alcaldesa de Cabeza de Buey y por el presidente de la Diputación de Cáceres. También por el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, impulsor de la memoria de Torrero, y por algunos otros miembros de su fundación, entre ellos el coordinador de la jornada hispano-lusa, Antonio Ventura Díaz. Y, por parte portuguesa, la presidenta de la Academia de la Historia y el general director de la comisión de historia militar. También la embajadora de España en Lisboa y el embajador de Portugal en Madrid. Pero hubo ausencias clamorosas y no por falta de conocimiento de la efeméride que se iba a conmemorar. ¡Mal, muy mal, señora presidenta de los extremeños! Con Muñoz Torrero, Extremadura continúa teniendo una deuda que todavía no ha saldado aun reconociendo el esfuerzo que algunas instituciones han hecho por la vía de jornadas y congresos. La de hace unos días en Lisboa, precedida de una sesión académica organizada por la Fundación de Cabeza de Buey y la Academia de la Historia de Portugal, es solo un eslabón más en el largo camino de la reivindicación de Muñoz Torrero que inició una asociación local de su pueblo natal al final de la Dictadura. Aquel Grupo de Estudios y Acción de la Serena y de la Siberia Extremeñas (Geassex) consiguió que la figura de Torrero volviera al carril de la historia. Pero falta ese gran reconocimiento nacional a este extremeño cuyo legado intelectual y moral –el respeto a la Constitución, la separación de poderes, la libertad de expresión–, está en riesgo y a punto de que se produzca uno de tantos retrocesos como España ha sufrido a lo largo de su historia, «demasiados retrocesos» como tantas veces dijo otra personalidad relacionada con Extremadura, el profesor Ramon Carande. Pronto se cumplirán dos siglos de la muerte del padre del constitucionalismo español en una de las mazmorras del penal lisboeta. Los ciudadanos necesitamos de símbolos y de referentes personales que ilustren y ejemplifiquen los conceptos y los principios que han impulsado los grandes avances en la historia. Pues bien, al menos en España, nadie puede representar mejor que el clérigo extremeño los valores constitucionales y la defensa de la libertad de expresión, que no atraviesan sus mejores momentos. Extremadura tiene la oportunidad, yo creo que la obligación, de honrar el ideario que nuestro paisano defendió en Cádiz y que alumbró la España moderna. Ninguna ocasión mejor para que la Extremadura oficial y la Extremadura civil se convoquen para conmemorar el legado de quien representa el espíritu de consenso y de progreso tan necesarios en los tiempos que vivimos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY