Atrévase, señora Guardiola...

Uno, con alguna experiencia en el trato con los políticos, pretende que lo que sigue no se interprete como un elogio a María Guardiola aunque ... en alguna parte diga que, si cumpliera lo prometido, la presidenta extremeña pasará a la historia de esta Comunidad y quién sabe si, además, a la historia de las decisiones que cambian el rumbo de la política. Y, de paso, daría solución a uno de los conflictos existenciales de la región. Si la presidenta acertara, introduciría un agente extraordinario de progreso económico, social, cultural e incluso identitario. Explico lo de identitario: me refiero al factor de cohesión social tan necesario en toda sociedad dinámica y de progreso.

Por deformación profesional uno soporta con paciencia los debates parlamentarios que cada año se celebran en la Asamblea de Extremadura con ocasión del llamado debate sobre el estado de la región, y hasta se atreve con los discursos del Día de Extremadura. Los soporta como condición necesaria para poder opinar con criterio y documentación sobre las cosas que ocurren en su tierra. Y en ambos casos, este año, la sorpresa del escribidor fue mayúscula. El 24 de junio pasado, escuché de boca de la presidenta lo siguiente: «También vamos a impulsar la estrategia 'Extremadura, cuna de la Hispanidad' para conseguir lo que ya llevamos mucho tiempo avanzando: que Extremadura sea el epicentro de una comunidad de más de 600 millones de personas y que se convierta en el punto de unión de la comunidad hispánica, su referente cultural e histórico, y aprovechar el liderazgo de este proyecto para situarnos en el mapa internacional».

Y para cerrar este episodio de sorpresas el pasado 7 de septiembre, en el marco de la entrega de las Medallas de Extremadura, María Guardiola avanzó algo más concreto: la celebración de encuentros y actividades en una estrategia que denominó 'Extremestiza', que arrancarán este mismo año con la conmemoración del quinto centenario del primer viaje de Pizarro.

Imaginemos, pues, que la presidenta vaya en serio, dispuesta a aprovechar y rentabilizar el acontecimiento más singular de la historia de Extremadura y que, además, va a poner a disposición de esta iniciativa a profesionales con capacidades para gestionar proyectos de esta envergadura. Imaginemos, por otra parte, que este cambio de rumbo en nuestras relaciones con América no son fruto de una estrategia ideológica o de un falso romanticismo o de ridículas grandilocuencias de marketing político. Si la presidenta Guardiola fuera en serio, probablemente se habrá nutrido de los aportes que le hayan hecho las entidades de la sociedad civil y no solo de las estructuras políticas, tan partidarias ellas de los fuegos de artificio que tanto abundan en la sociedad extremeña. Cualquier consultoría le habrá recomendado que la ejecución de ese programa estratégico debiera establecerse y ejecutarse con unidad de gestión evitando que las relaciones con Iberoamérica se mantengan dispersas y descoordinadas. Le dirían también que no utilice la ideología y menos un sentido partidista. Incluso le habrán advertido que los nombres con los que ha bautizado estas iniciativas no son los más adecuados. Tiene un cierto tufillo a tiempos nada honorables.

Atrévase, señora Guardiola, a abordar la relación de Extremadura con América –efectivamente el mayor patrimonio con el que cuenta nuestra región– con rigor y sentido histórico de cara al futuro. Por supuesto que la especial vinculación con Iberoamérica debe partir de los lazos que nos unen en un pasado compartido. Pero lo transcendental es crear nuevos y potentes vínculos de presente y de futuro en todos los órdenes, especialmente en aquellos de los que se deriven relaciones económicas y sociales. Efectivamente Extremadura puede y debe ejercer un determinado liderazgo en las relaciones con América. Se puede y se debe convertir en el principal referente en muchos asuntos de especial proyección que ahora no solo están desatendidos sino sobre los que existe un notable complejo ideológico.

Estoy convencido de que si la señora Guardiola acudiera a asesores de solvencia contrastada le recomendarían que centrara esa nueva política en tres ejes principales. El primero y como cuestión prioritaria que estableciera programas de relación institucional con las principales universidades de América, comenzando por crear en la UEx un departamento o un instituto de estudios históricos de Iberoamérica que pudiera convertirse en referente de la investigación y el conocimiento.

Le insistirían, en segundo lugar, en que pusiera en marcha una iniciativa de relación privilegiada con las corporaciones empresariales del ámbito iberoamericano y que elabore un plan estratégico de relaciones empresariales y comerciales. Y, en tercer lugar, en un plano más social, un programa que fomente el intercambio de iniciativas culturales y sociales con aquellas ciudades de más clara vinculación con Extremadura, comenzando con las decenas y decenas de ciudades y municipios que llevan el título de nuestra tierra: las Méridas y los Trujillos, Albuquerque, las Guadalupes, las Altagracias… No dudo de que es necesario abordar los aniversarios y la recuperación de la memoria de aquellos extremeños que protagonizaron uno de los acontecimientos más sobresalientes de la historia de nuestra cultura, pero no vaya a ser que gaste toda la pólvora en festejos y conmemoraciones.

Señora Guardiola, cree una comisión de expertos para diseñar de forma ambiciosa y realista esa iniciativa que usted se atrevió a enunciar con el nombre de 'Extremadura, cuna de Hispanidad'. Pero, por favor, hágalo con rigor y con ambición de progreso. No utilice solo el retrovisor; ponga luces largas. Le aseguro que pasará a la historia…