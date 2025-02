La Vice II

Comenta Compartir

Ahí la tenemos. Como una jabata. Esa es Yolanda Díaz al señalar: «No soy de Nadie». Una declaración programática que va más allá de lo ... que decía el poeta japonés Bosho y que practican no pocos políticos. «A cada soplo del viento la mariposa cambia de lugar en el sauce». Ella no es en absoluto como «la falsa monea» de Imperio Argentina «que de mano en mano va / y ninguno se la quea...». Ella es comunista; por ello su recuerdo infantil más duradero es cuando Santiago Carrillo, el supuesto defensor de las libertades antes, durante y después de la guerra civil española, le besó su mano infantil. Y como es una comunista de las de ahora, como el zar Putin, que le gusta pisar moquetas y que lacayos uniformados le habrán las majestuosas puertas del Kremlin; ella, a fin de Sumar a la izquierda del PSOE –digamos a la extrema izquierda– se viste con liviana sencillez, que yo sospecho no son trajes de Zara de su paisano Amancio Ortega, tiendas estas de la clase media y, menos, en Primac, que ahí suelen ir los desfavorecidos de la fortuna. Su trajeo se encuentra cercano a la milla de oro madrileña, un estilo para andar por el Congreso que va calando en otras ilustres comunistas diputadas defensoras de igualdades y definidoras del género. Ella, si alguien osa llamarla pija, o revestida de blanco se la compara a una paloma blanca que ríe por nada, te dirá, como cantaba Mari Trini, «Esa no soy yo...». Sí, porque Yolanda Díaz forma parte del comunismo sempiterno engaña bobos que dice trabajar para el pueblo, pero sigue la pauta absolutista y estaliniana del «Estado soy», mías son las moquetas y los coches, y, vuestros, los impuestos.

Espero que la suma se trueque en resta, porque sí es de alguien.

Cartas a la directora