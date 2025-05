¿Dónde estamos, dónde vamos?

Comenta Compartir

Me levanto y leo la prensa (quizás, el día menos pensado, será canallesca, según criterio de nuestro progresista gobierno) y me pregunto si esto es ... España o un contubernio, no judeo masónico que se me tachará de carca, sino mafioso-fraudulento-engañoso; en el que habiéndose impuesto la mentira institucionalmente por vía gubernamental con aquello de «donde dije digo, digo Diego», ahora estamos en un paso más avanzado; y ya ni siquiera lo que sentenciaron los jueces, el Tribunal Supremo, sirve, porque otra Corte, creada con unas misiones específicas, se arroga unas competencias desorbitadas y tumba lo que judicialmente era la última palabra, permitiendo salir a las calles a los malversadores y ladrones que desvalijaron Andalucía con menos estilo que el Pernales y, por otro lado, a causa de una ley sacada de la manga, vuelven limpios e inocentes, ni siquiera con nota marginal en sus expedientes, a pisar tierra hispana los que conspiraron contra ella, porque son útiles a este autogestionado imperator, mientras que la mujer de este va a declarar a juicio y no declara. Es su derecho. Mas… ¡Ojo con los silencios! Qué asco me da todo este lodazal que viniendo desde arriba resulta tan difícil detener y evitar que nos ensucie todas las instituciones, incluidas las universidades y los organismos regionales, provinciales y locales, como es el caso de la Diputación pacense. ¿Quién nos sacara de este cenagal al que con habilidad siniestra nos lleva este Cesar victus en las urnas. No será fácil. Tiene destreza al poner cebo en el anzuelo para que sus enemigos se peleen entre ellos, o arponeando con heridas incurables a entidades fundamentales del Estado. El deseo en mantenerse en la poltrona, aunque se rompan los palos del sombrajo que cubre nuestra democracia. ¿Qué ocurrirá el día que todo quede al aire? Pues nada. Ahí tienen a Maduro y compañeros mártires ¡Tan panchos ellos!

Temas

Cartas al director