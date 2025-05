Sor Inmaculada desde las Descalzas

Comenta Compartir

En castuo, que era su lengua y la nuestra, escribía Luis Chamizo los versos de su poema 'El noviajo': «Tocan las campanas/ tocan dando güertas/ ... q'asin tocan siempre/ los días de fiesta». Pues de la misma manera se desgañitaban las campanas del convento pacense de las Descalzas cuando una paisana del poeta –sor Inmaculada Doblado también es de Guareña–, ante el arzobispo de Mérida-Badajoz, le pedía a Dios «ser recibida en las bodas de su banquete eterno en compañía de Nuestra Señora de los Ángeles, de San Francisco y Santa Clara», en la ceremonia de celebración sus bodas de diamantes como religiosa, acompañada de todos aquellos que la queremos y que con fortuna vamos aguantando el maravilloso y juvenil ritmo de sus 93 años. La madre Inmaculada cumplió 75 años de entrega a la clausura del convento el día 10. ¿Saben por qué? Porque Dios se enamoró de ella, cuando aún siendo una niña de 16 años era, como el «ama» del otro poeta de hablar extremeño, Gabriel y Galán, «una mujer trabajadora, honrada / cristiana amable, cariñosa y serie...», permitiéndole así que, a través de las celosías conventuales, insufle con su natural alegría la esperanza y la fe de la que ahora más que nunca estamos necesitados. Estoy convencido que ella al recibir la llamada divina no puso demasiados inconvenientes, pues aun cuando me figuro que en su niñez era como un 'rabo de lagartija' no dudó en elegir entre el eterno horizonte que le otorgaban las cuatro paredes de su celda de las Descalzas y el siempre terrenal y limitado, aunque hermoso y querido, que podía divisar desde el torreón de la Iglesia de Santa María guereñense, ese inmenso espacio pero finito de las vegas altas del Guadiana. La confusión nos invade, pero seguro desde las Descalzas los rezos de sor Inmaculada y sus hermanas despejaran nuestro camino y el de España.

Cartas al director