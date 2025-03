El señuelo de Pedro Sánchez

Comenta Compartir

Madre del amor hermoso, qué nivel tenemos con este presidente del Gobierno que cita para justificar su política fiscal los automóviles de alta gama que ... disfrutan algunos, muy pocos españoles «más transportes públicos y menos Lamborghini», dice nuestro caro presidente y se queda tan tranquilo o, mejor, refocilándose, con el aplauso de su fans y la soñadora ilusión de que la España hambrienta, la que no llega a fin de mes, la que no tiene para comprar una vivienda, la que se las ve y se las desea para darle un porvenir a sus hijos, toda esa a la que tiene olvidada desde hace cinco años, le aplaude su genial cita. Cree que con ello ha ganado miles de votos, pero ¿eso le importa? Pedro Sánchez nunca ha ganado unas elecciones, pero ahí está. Más de tal personaje no se puede esperar otra cosa que populismo barriobajero, como su amigo Nicolás Maduro, que adelanta la Navidad por decreto. Ya hizo una convocatoria de elecciones con fecha estrafalaria, así que por un decreto-ley, disposición que les encanta, trasladará la Semana Santa a agosto para que los costaleros devotos suden bajo las andas de la Dolorosa. Pero, repito, de él no se puede esperar otra cosa, pero me desilusiona que la oposición caiga en la trampa de entretenerse, que es la pretensión de Sánchez, en distinguir a qué marca de coche se refiere en lugar de preparar y sacar a luz un programa serio para el futuro de España, en donde por encima de persecuciones fiscales a cuatro gatos se presente toda una política de vivienda, de política para familias, jóvenes y mayores, de integración política social y económica, de razonable emigración. De todo aquello que cabe en un serio programa de gobierno, en lugar de perder el tiempo discutiendo si es un Lamborghini o un Maserati. Así no le salvara pacto alguno. Le borrara la mayoría absoluta.

