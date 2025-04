Comenta Compartir

Ahí están Sánchez y Bildu sin que nadie les moleste. Ocupando escaños de instituciones de libertad y democracia ante el silencio de muchos y el ... aplauso de los que se apoyan en ellos para gobernar; porque «las coaliciones y los pactos son frutos de la democracia». Resulta curioso, pero siempre he entendido que pactar, colaborar o conciliar con asesinos era sinónimo de complicidad, una conducta igualmente punible, y en ella creo que Sánchez ha encaramado al PSOE durante estos cuatro años de legislatura, todo ello para colocar sus posaderas en la Moncloa. Jamás en España se había envilecido su historia de manera tan abyecta como lo ha hecho Sánchez. Todo por entregarse en manos de un partido como Bildu, que ahora se desmarcara colocando en sus listas asesinos y condenados, para después, en una operación de maquillaje, decir que los asesinos se retiran, pero en ellas deja otros condenados por la justicia. Y al PSOE, mejor, su secretario general, Sánchez Pérez-Castejón, sigue a su lado a la espera de lo que ocurra, no el día 28, sino en las elecciones generales de otoño. ¡Nada de romper con ese socio que le mantiene en el sillón! ¿Cómo es posible, presidente, que tenga ese grosero resuello y revuelque a su partido con la inmundicia de Bildu? ¿No siente vergüenza? ¿Está seguro de ser socialista? No puedo creerme que el socialismo de toda la vida este en sus manos para conducirle a las cloacas pestilentes de Bildu y Podemos, esos socios que no le apoyan 'gratia et amore', sino que son ellos los gobernantes. Eso, sí, su señoría continua en el sillón principal. A lo mejor a su excelencia solo le conduce una ambición desmedida y sea el claro ejemplo del 'Crepúsculo de las ideologías' de mi admirado Gonzalo Fernández de la Mora.

Temas

Cartas a la directora