¿Hacia dónde mirar si no hay país ni dirigente político que aguante un examen serio? Occidente con USA y Francia a la cabeza producen ... escalofríos. Y a la zaga le siguen no pocas naciones cercanas. No sin olvidar aquellas en las que la violencia y la guerra están institucionalizada ante la mirada indiferente de unos y, lo que es peor, la condena farsante y cínica de otros, que esconden tras sí intereses económicos o políticos. ¿Y España, dónde se encuentra? Basta mirar el circo de nuestro Congreso donde el estudio y discusión de leyes y planes para el engrandecimiento de España ha dejado paso a una cámara de espantos, en donde los portafolios de sus señorías no llevan otra cosa que chismes, desaprobaciones e insultos, convirtiendo el Parlamento, eje de la democracia, en una olla donde se cuece el desprestigio de esa misma democracia, manipulándose nuestra voluntad en orden a bastardos intereses de partidos. Y, desgraciadamente, en lo que se ve, «todas visten un vestido/todas calzan un calzar/todas comen a una mesa…/ como se dice en el 'Romance de doña Alda'», que, como bien se sabe, el ultimo verso reza así: «Muerta en el suelo se cae» ¿Es esto o que queremos para nuestra patria y nuestra democracia? ¿Que se derrumbe, que la ilusión que surgió en la Transición desaparezca de la misma manera que el hermoso sueño del halcón y la paloma de doña Alda? Es posible que algunos así lo deseen, pero los españoles no podemos dejar que esto suceda, por lo que debemos recuperar la antorcha que durante años y siglos iluminó nuestras vidas, traspasando, incluso, nuestras fronteras. La esencia de la fe que engrandeció occidente frente la acechanzas de aquellos que ahora, ante nuestra pasividad, han sabido encaramarse en atalayas desde donde lanzan sus dardos, mientras que los llamados a defender lo que siempre nos hizo grandes y fuertes nos perdemos en la vacuidad del poder y en la ignorancia (buscada por egoísmo) de los verdaderos pilares de España.

Cartas a la directora