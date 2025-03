Psicotécnicos para los políticos

Comenta Compartir

La semana pasada superé las pruebas psicotécnicas para ejercitar el noble deporte de la caza, y días antes aprobé las correspondientes para conducir. Confieso que ... me siento orgulloso, en especial porque a mi edad es un premio tirar hacia adelante, sorteando los medidores de nuestras capacidades. También mi coche, ya vetusto, me dio la alegría de salvar su ITV. ¿Que son trámites aburridos y tediosos? Desde luego que sí, pero necesarios. Estoy seguro de que algún psicópata o imprudente quedará fuera del peligroso manejo de armas y automóviles. Dicho esto me pregunto en estos tiempos tan electorales que vivimos y que cada día nos despertamos con algún sinsabor de los que nos gobiernan o nos legislan, si sería bueno someterlos a algún examen que dejase al descubierto qué personajes tenemos delante. Visto lo visto, y aunque para los actuales ya llegamos tarde, el primer examen a realizar seria pasarlos por el detector de mentiras; saber hasta qué punto el personaje en cuestión tendría la desvergüenza de mentir y enfangarnos. Si esta prueba se hubiera hecho, nos quedábamos sin gobierno, comenzando por la cabeza. Otra sería la de obligada exhibición del documento que acredite la preparación de la que presumen, con lo cual, al carecer de ello, nos quitaríamos de encima gente de poca fiabilidad. Y no se pide que sean abogados del Estado o ingenieros de Caminos, pero desde luego irían al saco de los desperdicios no pocos zarrapastrosos amigos del amigo que les metió en una lista o les enchufó en la Administración. Entre otras muchas pruebas metería la de la perseverancia inútil, esto es, el de aquel o aquella que demostrado su fracaso en sonadas ocasiones vuelve a querer vendernos gato por liebre.

Cartas a la directora