Si el Gobierno repite, yo repito

Un amable lector me ha dicho que me repito en las cartas, que utilizo en varias de ellas idénticas expresiones, argumentos y términos. La cariñosa ... denuncia me ha puesto en guardia, pues en absoluto deseo convertirme en un autoplagiador, algo que evidenciaría la decadencia de mis ya de por sí escasos recursos literarios. Así que me pongo a repasar de principio a fin todo mi epistolario de crítica política, que es al que se refiere el lector. Y, sí, he de señalar que no le falta razón en las descalificaciones que utilizo sobre la gente que nos gobierna, en las criticas al desorden en el quehacer de cada día en la gestión de los interés de España, en el pilotaje nefasto de la nave del Estado, en el machaque continuo a los pilares de nuestra nación haciéndoles temblar en sus cimentos y llegando a poner en peligro la propia identidad española. Este desiderátum político, este mentiroso, triste y diario desgobierno sin rumbo, que desde hace años, gracias a la estulticia de los que llevan el timón, viene una y otra vez repitiéndose, es muy posible que cuando yo trato de reflejar lo que siento, me obligue también a repetirme, porque no habiendo pausa, ni resquicio en su nefasto caminar, se me acaban los sinónimos y me resulta imposible encontrar una nueva cita ciceroniana o de cualquier clase que pueda abrirnos los ojos para ver hacia donde nos conducen Pedro Sánchez y sus serviles acoliticos, pues difícilmente puede llamarse ministro el que funda su gestión en atacar a los que le precedieron cinco o cuarenta años.

En fin, mucho me temo que de repetirse nuestros gobernantes en sus nefastos errores, yo seguiré, mientras me lo permitan, erre que erre.

