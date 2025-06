¿Quién nos gobierna?

Comenta Compartir

¿A qué nivel nos movemos, dónde se encuentra el tope de resistencia como españoles? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aguantar la chusma que ... nos gobierna? Y digo chusma, porque no encontramos otra definición más correcta en el diccionario de la Lengua Española que señala como tal a lo que es un conjunto o multitud de gente grosera o vulgar. Sí, porque eso es lo que disfrutamos, porque eso es lo que se engendró por cuatro pandilleros, tres de ellos ya en los papeles, como diría mi viejo amigo Manuel, y otro que aprovechándose de las circunstancias favorables que le rodean –logradas en las cada día más sospechosas situaciones–, se esconde hábilmente (si consideramos que la falsedad, la mentira y el engaño son atributo), al tiempo que maneja poderes y bienes que no son suyos en comprar voluntades para su provecho. Lo que no entiendo es que aún haya españoles de bien que le sigan. ¿Cómo es posible que haya gente que piense que porque este señor continúe en la cumbre va salvaguardar la ideología con la que supuestamente escaló el poder? Lo que está haciendo es todo lo contrario, cada día hunde más la vieja doctrina en el fango de su ambición, de su idiosincrasia incontrolada. Lo estamos viendo con sus amiguetes de la carretera, con los que compartía kilómetros y bocadillos, ya no los conoce; ahí están dejados de la mano del todopoderoso. Y en ese caminar desvergonzado le acompañan, aunque con teatrales roturas de túnicas, miserables pedigüeños, que tienden sus manos sin importarles ni ustedes, ni yo, ni el resto de esta nación. ¿Hasta Cuándo?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director