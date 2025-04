Gobernar sin freno y sin cortapisa

Comenta Compartir

¿Para qué necesitan aprobaciones del gasto y presupuestos los que están por encima del bien y del mal? Absolutamente para nada. La máquina de ... hacer billetes, la Fábrica de Moneda y Timbre no gasta mucha electricidad. Se la enchufa, y, a otra cosa, mariposa. Bueno estaría que un Congreso obsoleto y falta de visión política interrumpiese la acción del Gobierno. ¿Cómo va a progresar España con un PP que se une parlamentariamente a minorías tramontanas frente a un PSOE limpio de polvo y paja? ¿Que fallan los amigotes separatistas por un «quítame esa pajas»? Pues a lanzar decretos-leyes y a colocar a los amigotes en las entidades y empresas punteras por lo que ha de venir, por si no es halagüeño. Este Sánchez es un virtuoso maquiavelista, pero sin clase. Se le vio el plumero desde el mismo día que tomó la Presidencia apoyado en irredentos separatistas. Claro que para tapar sus vergüenzas ha añadido a su ya abultado gabinete un nuevo departamento, el de Discurso y Mensaje –¿buscando a un Goebbels?–,en el que se cribará la palabra y se evangelizará desde la Moncloa como baluarte de la democracia, a todo este nuestro pueblo que la derecha clasista y retrograda, pretende devorar. ¡Y hala, 'no problem'! Hasta que funcione ese nuevo control que ahora se está cociendo en el puchero, y que tirará de las orejas a los que nos rebozamos en el fango, según el criterio de los paniaguados que se pasean por esos edificios y hermosos jardines , que en otro tiempo , ya va para casi cincuenta años, fueron lugar de estudio, reflexión y trabajo para la investigación agraria, que para ello se construyeron por el innombrable allá por los cincuenta del pasado siglo. Frente a todo ello, queda la esperanza de que en este mundo nada es perdurable, y, en consecuencia, tomando palabras de Don Quijote, «…Y de aquí se sigue que habiendo durado mucho el mal el bien ya está cerca». Más no toquemos todavía a rebato, porque no es fácil de abrir el melón.

