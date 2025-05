'Flat white' y democracia

Comenta Compartir

Hace unos días, aprovechando el buen sol que durante estos días nos ha alumbrado antes de que llegaran las danas y cerrasen el parque por ... miedo a la caída de un árbol de raíces flojas, ya que en el mundo vegetal también parece que andan pachuchas, al carecer de una buena savia que las alimente y fortalezca; me senté con uno de mis hijos en el Retiro madrileño a tomar un rico café con churros, que aquí en los mandriles hay lugares donde los hacen exquisitos. Pues bien, a la hora de pedir, yo me incliné, como es costumbre mía, por un cortado, que como bien saben es un café en taza pequeña con un chorrito de leche –lo del chorrito es muy importante, al igual que decía sobre una fuente el alcalde Pepe Isbert en la película 'Bienvenido Míster Marshall'–. Mi hijo, sin embargo me dio la sorpresa al solicitar que le sirviesen un 'flat white'. Naturalmente, me quedé de piedra, pues siendo extremeño viejo, mis conocimientos sobre las distintas clases de cafés fuera de los limites peninsulares no llegaba más allá del capuchino y su origen italiano. ¿Y que es un 'flat white'? Pues algo así como un cortado pero al revés, esto es, con más abundancia de leche; también, pudiera ser, un manchado de toda la vida, pero aquí el café a echar debe ser una lámina bien extendida sobre la leche y no un chorrito. Total que este invento de las antípodas (creo que es australiano) no es ni chicha ni limoná. Algo así como la política que estamos viviendo en este momento, al que a la democracia se le ha rociado con una esperpéntica forma de gobernar y legislar, que hace difícil de entender que es una democracia, y aunque los estamentos judiciales parecen estar a salvo, no faltan intentos de convertirlos en aguachirri, donde difícilmente se salven los valores de la libertad y la justicia, al igual que el 'flat white', que ni es leche ni café y los churros se pierden en esa extraña mescolanza.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director