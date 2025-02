España a la deriva

Comenta Compartir

¿Lloramos o reímos? ¿Es una tragedia al puro estilo de Eurípides donde los personajes llegan a burlarse de los dioses, o es un sainete ... escapado de la pluma de don Ramón de la Cruz? O quizás no es nada de eso, porque carece de toda virtud y grandeza, y es, simplemente, una descarada burla, una pantomima cruel, donde nuestra Patria se convierte en el hazmerreír del Mundo, mientras que a los españoles se nos parte el corazón al contemplarlo. Cómo es posible que la ambición de un solo hombre nos haya colocado en tal tesitura, cómo España entera –desde el hombre o la mujer que cultiva los campos hasta el buen soldado que hace su guardia en la garita– ha sido ultrajada de tal manera y que no exista reacción alguna. Que nadie diga: son cosas de la política. La política desde Aristóteles, pasando por Maquiavelo, es algo más hermoso. Lo que hemos visto estos días en Cataluña, por obra y gracia de la ambición de un solo un hombre y payasos como Puigdemont, es una ignominia hacia esta España que no merece quien la gobierna. Un personaje que ha colocado a su País, al nuestro, en un despeñadero de difícil salida y mortal caída. Empiezo a sospechar que tras los votos de la investidura hay algo más que el plato de lentejas de Esaú y Jacob. El victus gobernante ya ha dejado caer el termino federalismo ¿Que más de España está en juego? Bien pudiera ser la monarquía o el propio estado democrático. ¡Y que nadie se rasgue las vestiduras! ¿Cómo piensan que llegó Venezuela a tal situación? Todo me produce un terrible tristeza y me pregunto cada día cuándo las alarmas constitucionales de la unidad de España deberán saltar para que los llamados a defenderla se pongan en movimiento. ¿Quién duerme o quien anda atrapado en luciferinos entresijos?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora