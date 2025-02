Dos Tamames y una España

Comenta Compartir

El coso vacío y Linares expectante. El acreditado cirujano Manuel Tamames acelera su paso y trata de llegar desde Madrid y cumplir con el requerimiento de su buen amigo Luis Miguel Dominguín, pero es empeño vano, 'Islero', el bravo Miura ha destrozado la femoral de ... Manolete y este, a pesar de los auxilios prestados, no aguanta y muere, a Tamames solo le cabe tomarle el pulso y certificar su muerte. España llora. Hasta Churchill se estremece. Han pasado 75 años y ahora el hemiciclo, el coso donde se torean los embistes y envites más fuertes de España, estaba abierto y a otro Tamames, hijo de aquel cirujano y famoso economista, le ha tocado presentar una moción de censura que, a sabiendas de que era perdedora, señala con su buen decir cómo España se deshace por la herida abierta por un presidente que, llevado por un egocentrismo salvaje, se ha entregado a la extrema izquierda y a los separatistas. El asta asesina no solo ha roto la femoral de este país, la afilada punta va desgarrando de su alma todo lo que encuentra en su camino. Ramón Tamames no buscaba poder, pero sí que la denuncia se escuchara. Lo ha logrado y la que para algunos era una bufonada, se ha convertido en un punto de inflexión y recordatorio de los males presentes que deberán subsanarse en las cercanas elecciones. Manuel Tamames solo halló un cadáver aquella aciaga madrugada de un caluroso agosto, su hijo Ramón Tamames se ha encontrado a una España a punto de sucumbir en su unidad y en sus más preciados valores, pero ha llegado a tiempo para con virtuosa serenidad denunciar al artífice del mal y abrir caminos de esperanza. Su expuesta generosidad con la verdad es guía para llegar a las urnas.

Cartas a la directora