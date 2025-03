En el centenario de Antonio del Solar

En estas fechas se cumple el centenario de mi abuelo Antonio del Solar y Taboada, marqués de Campolataro y alcalde de Badajoz (1924- 1928), así ... como jefe de la Unión Patriótica de la provincia pacense y miembro de la Asamblea Nacional. Durante ese tiempo, y lo que aquí se dice no es fruto de mis sentimientos hacia él, sino de la objetividad de los cronistas e historiadores, como es el caso de Alberto González, que en su magnífico libro 'Historia de Badajoz'(editado por el Ayuntamiento pacense en 2010) expresa textualmente: «…accedió al Gobierno municipal uno de los más señalados y mejores alcaldes del siglo, Antonio del Solar y Taboada». Y en ese sentido redunda José Jerónimo Rodríguez Carrasco, que recogiendo lo destacado por otros autores, señala que Del Solar, además de saldar deudas del Ayuntamiento, fomentó las obras públicas (pavimentación de calles, apertura de paseos…), la creación de instituciones (Casa de Socorro, grupo escolar, Biblioteca Municipal, financiada a sus expensas, o el proyecto para la edificación de Correos) y, desde luego, la magnífica remodelación de San Francisco, donde aún perduran como testigos extraordinarios los bancos evocadores de la gesta extremeña en América. Fue académico correspondiente a las Reales Academias de la Historia y la de Bellas Artes de San Fernando, presidente de los consejos de administración de la Caja de Ahorros de Badajoz y de la Rural durante más de una década, presidente de la Cruz Roja y delegado regio de Bellas Artes; pero es en su amplísima labor polígrafa donde merece una especial consideración, pues sus trabajos, libros e investigaciones, algunos escritos junto a José Rújula, son de obligado estudio y cita para cualquiera que desee adentrarse en el conocimiento de la historia pacense a la que Antonio del Solar dedico toda su vida.

Poseedor de grandes cruces del Estado, hijo predilecto de Alcántara, donde naciera, y adoptivo de varios municipios extremeños, me resulta extraño que Badajoz, ciudad a la que se entregó, no le haya dedicado ni un solo callejón o una pequeña placa. El «sic transit gloria mundi» no puede ser selectivo.