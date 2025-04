Tristes títeres

Comenta Compartir

Antié, Ione Belarra, jartá de jimplar por una cartera ministerial que no llegaba, restó a Sumar y roando y roando tiró para el bien llamado ... grupo mixto, que es como una casa de acogida donde están los que no llegan a los porcentajes constitucionales, o los que fueron de algo que ya no son, aunque, eso sí, no piensen que son unos tiraos, pues siguen cobrando religiosamente cada mes un nada despreciable salario legislativo. Una escapada que ha cogido a traspiés a la vicepresidenta, Yolanda Díaz, que a mí se me asemeja en aquello del guante a la señorita Adelina de 'La chica de la estación' que inmortalizara la Piquer, y que de niño no me cansaba de escuchar bajo una encina a Loli, una gran emeritense que como buena extremeña un día marchó tras su amor, Tom, a las Américas. Tal fuga, provocará que, quizás, aparezca otro 'conciliador', en este caso posiblemente asiático para darle un tono festivo a la payasada que vivimos. Y ¡Ay! Como una marioneta del polichinela del pin, pan pun, Sánchez, y con él tristemente España, bailará al ritmo del tirón de hilitos que efectúen comunistas, golpistas, asesinos y facinerosos. Y mientras tal sucede, el partido que se cree en el poder por tener en sus filas cuatro apaniguados se deshace, y las derechas se pierden en discusiones bizantinas que a nada conducen y nada remedian. Claro que también, al tiempo que el vergonzoso espectáculo se produce, nuestra patria se rompe, no ya solo físicamente, sino social, económica y culturalmente. Basta leer los índices y estadísticas comparativos con otros países para saber dónde vamos con este gallinero que hemos montado. España jamás fue así. Ni siquiera en los peores momentos de la segunda República.

Cartas al director