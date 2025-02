La triste deriva

Comenta Compartir

En el exilio de 1931 al que se vio forzado José Calvo Sotelo con la llegada de la República, escribió desde Portugal una larga carta a mi abuelo Antonio del Solar (alcalde de Badajoz 1924-1929) en la que terminaba «…que tristes noticias la de ... España, todo es vejamen y desconcierto, pronto vendrá una eclosión trágica…». Cinco años más tarde era vergonzosamente asesinado, mientras los gobernantes, cómplices con su quehacer del nefasto crimen, miraban hacia otro lado; esos a los que ahora se les erigen estatuas y se bautizan calles con sus nombres. También por aquellas fechas, cuando apenas la República había caminado unos meses, los tres intelectuales máximos que la promocionaron a través de la Agrupación al Servicio de la República se rasgaban las vestiduras ante la deriva de la misma, y, así, Ortega exclamaba: «No es esto, no es esto»; Gregorio Marañón decía en carta, precisamente a Ortega «…Ahora se hunde el sentido de la dignidad… Y quieren que esta –se refiere a la República– sea su instrumento de su exclusiva pertenencia…»; mientras que Pérez de Ayala en también carta dirigida a Marañón en marzo de 1939 señalaba: «Al hablar con él, siendo ya presidente de la República –se refiere a Azaña– me entró un escalofrío de terror y adiviné que todo estaba perdido para España con aquella gente». Y como bien sabemos, todo aquel vergonzoso y desequilibrado quehacer de los gobernantes produjo una dolorosa guerra. Ahí debe incidir la Memoria Democrática y no en remover los ahora hermanados osarios de aquellos que un día se enfrentaron. Por desgracia, la desdichada gobernación actual, carente de toda virtud, el repugnante servilismo de muchos y la desidia de otros han colocado a España bajo los mismos parámetros de errores que hace 90 años y cada día quedan menos recursos para su defensa. ¿Nos vamos a conformar con la triste realidad del «no es esto, no es esto»?

Temas

Cartas a la directora