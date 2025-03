La Transición y el desconcierto

Comenta Compartir

Bajo el amparo de un hermoso texto, y enraizado su aserto en la bella exposición expresada a viva voz en el pregón de la Semana ... Santa cacereña de 2004, escuché a la autora y pregonera del mismo, mi querida María Jesús Herrero de Tejada (Pachiqui), describir el reloj de nuestra existencia de tal manera que siempre me detengo a reflexionar sobre ello, bien para analizar mi propio devenir, bien para calibrar los circunloquios del mudo que me rodea. Decía así: «Vivimos momentos acelerados, el tiempo se nos va de las manos, apenas somos capaces de detenernos para pensar un poco porque las cosas pasan a nuestro alrededor tan deprisa que no nos dejan, queremos abarcar tanto que el tiempo que dedicamos a cada una de ellas es fugaz, el instante es nuestra unidad de tiempo, tal vez nuestra manera de vivir el presente». Es la primacía del «ya» y de lo inmediato, del hacer sin cronómetro; porque como diaría Santo Tomas de Aquino, el tiempo comienza desde ese primer instante. Claro está que en el deseo de acaparar tanto y escapándosenos el tiempo de las manos, ese instante del que nos referimos puede dar, sí, un venturoso fruto, pero también llevarnos a un resultado irreflexivo, condicionante del presente y del futuro al carecer, en su propia improvisación, de un bagaje firme que lo sostenga. Llevadas estas consideraciones al campo político, y dentro de la perimétrica del espacio y el tiempo que el mismo permite, creo que se puede señalar que la Transición surgió de un instante magnifico del pueblo español, que, aun acuciado por la fugacidad de las horas que tenía para caminar, supo encauzar todos los parámetros de una eficaz y respetada democracia. Algo muy distinto a lo que ahora estamos viendo, pues la acción del responsable de que la maquinaria funcione no solo carece del bastimento preciso, sino que habiendo embadurnado el día a día con negruras del pasado, ya superadas en la Transición, hacen que el instante, nuestra unidad del tiempo, carezca de perspectiva y esperanza.

Cartas a la directora