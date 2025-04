¿Sopla el solano sobre el PP?

Comenta Compartir

Cuando soplaba el solano en la dehesa, el bueno de Manuel, que era un castellano viejo, le decía a mi abuelo: «Sopla el solano y ... por ello las bestias se encabritan, las ovejas se amohínan y a las personas se nos revuelven los sesos, por lo que lo mejor es ponerse un buen sombrero o quedarse en casa trajinando en lo que se pueda, antes de atontarse o alelarse». Pues a mí que me da que los dimes y diretes que mantiene el PP en sus dudas para gobernar en esta tierra nuestra, sobre si debe hacerlo el partido más votado o negarse a gobernar con Vox son consecuencia de una extraña ventolera que se les ha colado por una rendija de los ventanales de Génova o «roando y roando» se ha metido por la calle Caleros cacereña y ha afectado al personal. Seamos sensatos y que ningún viento nos confunda dejando que el forense manipule durante otros cuatro años nuestras entrañas. Olviden las exclusiones, tanto generalistas como particulares, y pónganse a gobernar esta amada tierra, a la que el único infortunio que le falta es que los que tienen que conducirla se alelen con el solano y no sepan administrar el buen lance conseguido. La señora Guardiola debe saber que tiene lo que tiene y que Vox es un partido al que miran con más cariño de lo que ella pueda pensar muchos de sus votantes, y pudiera ser que darle la espalda significaría en un futuro inmediato algo nada bien visto por aquellos que ahora le han otorgado la confianza para poder seguir hacia adelante. Sea el PP como el gran Manuel, que en los días de solano se calaba el sombrero y se agarraba a una encina para no salir volando.

Cartas al director