Sálvese el PSOE

Comenta Compartir

Jamás en mí ya larguísima vida he tenido el más mínimo acercamiento hacia el PSOE. Es la izquierda, y aunque no es la extrema, que esta representada por el comunismo, no deja de ser la pura «gauche»; y yo soy de derechas desde que nací, ... que en ella me colocaron mis mayores y allí seguí desde que alcance el raciocinio. Tal situación no me impide tenerle a ese partido un respeto imponente, en especial por su comportamiento en la Transición y, de manera particular, en los años de Felipe González, pues, aun cuando no era santo de mi devoción, sus políticas estaban orientadas al servicio de la nación, a la España de su entendimiento, claro está, pero era política de Estado. Mas ese respeto lo he perdido en estos días, desde el instante mismo que su secretario general, el autocomplaciente Sánchez, lo ha utilizado para sentarse en el sillón y él, el PSOE, se ha dejado mangonear. Sí, es cierto, existen algunas voces desaprobatorias; ahí tenemos al presidente de Castilla-La Mancha, pero luego el silencio se extiende al mismo tiempo que la mano. El PSOE tiene no ya un cáncer incurable, sino una bacteria cuya única cura es exterminarla para que no pueda reproducirse de nuevo, que bien sabemos de su habilidad para emerger. Se me ocurre que la salvación de ese partido, el recobrar su autoestima y su respeto, es que desde dentro se plante cara, que se olviden sus afiliados de prebendas y dadivas y se digan que basta ya de ser marionetas de Puigdemont. Volvamos a nuestras raíces y vayamos a unas nuevas elecciones. No importa perder ahora, y neguémonos a gobernar haciendo pactos vergonzosos como los de ahora. Recobremos, así, nuestra identidad por el e bien de nuestra propia estima y de España. Salgamos del lodazal que este insensato nos ha metido...

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora