No se puede seguir así

Comenta Compartir

Al puro estilo romano, los dos López, Patxi y Óscar, hacen sonar tubas y cornus, seguidos de otros tubicines y cornicines de menor categoría, al ... tiempo que en el centro, el trompetero mayor, Óscar Puente, nos anuncia la última gran acción del «puto amo», mientras que este subido a la biga o Falcón, contempla con una cada día más autárquica mirada al pueblo llano. A pesar de haber perdido en el trayecto, acaso al ser sacado casi en volandas de las cenagosas tierras valencianas, la toga picta (triunfal), pero dejando que su auriga principal, la incansable vicepresidenta Montero, con habilidad y de un taconazo se desprenda, algo que no hizo ni el propio César, del siervo que le recuerda su «memento moris» (que es un simple mortal); sosteniendo ella misma la raída y sucia corona de laurel. Así está la cosa. Es en realidad una triste película, donde el señor, ese que creyéndose victorioso se pasea en el carro o en el reactor, no es más que un títere manejado desde Waterloo, llevando solo en los bolsillos promesas incumplidas, contradicciones, falsedades y vacíos de unos necesarios presupuestos, por lo que debía convocar elecciones y, de no hacerlo, siguiendo sus criterios del 2018 frente a Rajoy, «…por obligación con la ciudadanía de este país y responsabilidad constitucional tendrá que someterse a una cuestión de confianza…». Mas ha superado cualquier línea de credibilidad y le da todo igual, por lo que va caminando desde una poca ya disimulada autarquía hacia una dictadura, poniendo en peligro la democracia y la unidad de España, al ir entregando parte de ella en bien calculados lotes, aun cuando ahora se disimule con envoltorios de simples traspasos o, como cínicamente señalan, eficaces delegaciones. Y todo será así hasta que Puigdemont, ya satisfecho, le de un beso traidor, como Judas a Jesús, o sea el primero en clavarle el puñal, como hiciera Bruto con su amado César. Creo que antes España debiera prescindir de ese falso «vir triumphalis» (ganador) que la gobierna.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión