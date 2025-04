Comenta Compartir

No es que yo desee, llevado por la nostalgia, que se levante de nuevo aquella plaza Mayor de Cáceres de mi infancia y adolescencia de ... hermosas palmeras y arboles sobre empedrado portugués; de un kiosco donde adquirir un puñado de pipas de girasol o un chicle bazooka camino del colegio, o a la espera en algún banco a que la niña de tus sueños, saliese del suyo, mientras el reloj del Ayuntamiento iba marcando en su blanca esfera los minutos que pasaban. Yo no quiero eso, porque entiendo que las ciudades con sus calles y plazas deben ir remozándose en el transcurso de los tiempos, para eso está la ciencia urbanística. Mas las piquetas sobran no pocas veces, y en Cáceres, en su plaza Mayor, se cebaron y no dejaron piedra sobre piedra, mientras las palmeras caían rompiendo el luso suelo hasta convertir mi hermosa plaza en un erial, en una desolada planicie, en una plaza de toros sin burladero… Donde los soportales, desde esa hora, se convertían en refugio de los paseantes frente a los calores y los fríos dueños de la asfaltada planicie. No sé quién fue el edil de semejante monstruosidad y quienes, unos tras otros, dejan, que el crimen se perpetúe. Creo que todos parten de una errónea interpretación de la definición de la belleza que hacía el poeta inglés Phineas Fletcher «La belleza, cuando menos vestida, mejor vestida está». Él iba por otros caminos. La desnudez de la plaza cacereña es abandono, soledad y solárium mal diseñado. He leído en algún lugar llamarla epicentro de la parte antigua del Cáceres Medieval ¡Dios mío qué disparate! Solo la torre del Bujaco la resiste, porque ella aguanta todo. Pero hasta la diosa Ceres que antes la coronaba se largó al museo horrorizada. Sí. Me gustaría que mi vieja plaza llenara su impertinente vacío para recobrar su belleza, pues como dice el también poeta Ibsen: «La belleza es un acuerdo entre el contenido y la forma». Pienso que la desnudez a veces es grosera.

Cartas a la directora