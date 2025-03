Olivenza o la técula mécula

Comenta Compartir

Sangre portuguesa corría por las venas de mi abuela materna, bañando de niña sus tiernos tobillos en la playa atlántica de Espinho, hasta que llegaba ... el momento de entonar «Adeus minha praia de Espinho, adeus Manuel el banheiro que voy a la Espanha hasta el ano vindouro». Y como la sangre lusitana tiraba de ella no pocas veces marchaba a Castelo Branco a visitar a «Oh primos portugueses» y ellos venían a pasar el día con «Oh prima e muito amiga Florencia». Y como ellos eran buenos portugueses, educados a la inglesa, jamás en las comidas se hablaba de política y menos de las innumerables líneas trazadas entre ambas naciones, cuando nos dio por separarnos y trazar los límites de nuestros intereses. Hay están Alcaçovas, Tordesillas o las Juntas de Badajoz de 1524 y 1681 para señalar donde poder poner el pie unos u otros y no sobrepasar las rayas sobre el «mar océano o línea derecha de polo a polo». Bien, pues la Raya, nuestra raya, esa que de arriba abajo separa Extremadura del país vecino, tiene su origen en otro ir y venir de siglos de entrecruzamientos de voluntades y compromisos reales, siendo los puntos de inflexión de la larga controversia el Tratado de Alcañices por el que María de Molina, a mediados del siglo XIII, cedía Olivenza a Portugal, y el de Badajoz de 1801,tras la derrota lusitana en la Guerra de las Naranjas, por el que España recuperaba esas tierras del lado este del Guadiana y que fueron desde su nacimiento castellanas y configuradas, digámoslo así, como Olivenza por los templarios, administradores de ellas en premio a la ayuda prestada a Alfonso IX en la Reconquista de Extremadura. ¿A qué viene pues la reclamación del ministro lusitano de Defensa? Se me ocurren tres opciones: la primera es que desconoce la historia o la lee a su manera; la segunda es que haya pensado que nuestro país está como el perro flaco al que todo son pulgas y aproveche la ocasión por si cae algo; y, la tercera, la más plausible, es que enamorado del sabor de la técula mécula quiera la tierra donde se elabora con la Casa Fuentes por delante, que ahí guardan el registro de tal exquisitez.

Temas

Cartas a la directora