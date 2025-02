Mi heroína se revuelve

Comenta Compartir

Llegó el verano y el relajo. Todos creíamos que se iba el que estaba, pero no fue así. Y durante días y meses de zozobra, ... tanto comunitaria como nacional, llegamos a la conclusión de que todo está igual o peor; sobre todo el tema nacional, una vez que el autonómico, a trancas y barrancas parece haberse estabilizado. Y el tema nacional es de tal envergadura que obliga a romper el silencio impuesto, ese que a veces nos imponemos para terminar un trabajo o un libro, como es el caso que a mí me ocupa. Sí, un libro que anda ahora en busca de su bendición editorial y que va de una heroína extremeña que se ruborizaría con la vergüenza que está viviendo su nación. Esa España que ella, su familia y sus paisanos llevaron a lo que entonces se llamaba el Nuevo Mundo. Se abochornaría viendo que su España, regida entonces por reyes o emperadores universales como fueron Carlos I y Felipe II, esté ahora pendiente de su gobernabilidad en manos de asesinos probados o huidos de la justicia por culpa de un ambicioso, ese que continua, que vende la unidad de la nación, su supervivencia, no ya por un plato de lentejas sino por una corta dormida en el palacete de la Moncloa, ese testigo claro de lo que fue la honrosa Transición. Y la enajena, además, a gente que desprecia el Parlamento, al rey y al pueblo español, porque, según ellos, son libres de hacer lo que les venga en gana, aunque, eso sí, cobran sus buenos emolumentos de ese Congreso que repudian y que sostenemos esa aplastante mayoría de españoles de los que desean separarse. Mencía de los Nidos, que es la heroína a la que me refería, no solo se avergonzaría sino que también cogería la espada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión