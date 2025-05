Un deplorable real decreto ley

Comenta Compartir

Como es de suponer que no son lelos al haber alcanzado tan alto puesto y conociendo que, al menos, algunos han pasado por la Facultad ... de Derecho, sabrán o se lo dirán sus servicios legislativos, que los reales decretos leyes tienen como sustrato fundamental la oportunidad y la urgencia de una inmediata regulación sobre un asunto que no puede esperar al cumplimiento de los tramites de la acción legislativa, aunque necesitan a posteriori que el órgano legislativo, cuya competencia ha sido soslayada por la urgencia, les dé el espaldarazo o convalidación. El gobierno de Sánchez, dada su precariedad legislativa y su afán de mandar por encima de gobernar, ha abusado desde su constitución en la utilización de los reales decretos leyes, superando a todos los gobiernos democráticos anteriores, incluso a los de Adolfo Suárez, donde en plena Transición la urgencia y la oportunidad estaban a flor de piel y, en consecuencia, ampliamente justificadas. Pues bien en ese imperator normativo al que se ha acostumbrado y que ha ido salvando hasta hoy gracias al tenderete mayoritario que ha montado en el Congreso, se le ha venido abajo al querer convalidar el Real Decreto-Ley 9/2024 de 23 de diciembre de medidas urgentes en materia de economía, tributaria, de transporte y seguridad social y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente de situaciones de vulnerabilidad social. Un 'tuti revoluti' de tal naturaleza en el que van metido desde la subida de las pensiones hasta la devolución al PNV el edificio Hotel Mont Renaud en Campans (Francia). Una mescolanza que rompe la esencia de lo que es y debe ser un real decreto ley, porque aun teniendo cuerpo de decreto su alma es de ley, como diría el gran administrativista Carnelluti. El Gobierno ha querido meter en dicha norma lo que iría con fórceps en una ya olvidada Ley de Presupuestos; y por tal comportamiento no hay más culpable en el parón de las pensiones, en las ayudas en el transporte y otros asuntos que el propio Gobierno proponente, al meterlas en un revoltijo absurdo y vergonzoso desde la perspectivas social, material y jurídica.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director