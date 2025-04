Cristina no duerme

Comenta Compartir

Cristina dice no dormir y lo achaca a mi sonoro respirar, a mi inquieto descanso y a mis levantadas prostáticas, pero se equivoca, porque yo ... también padezco un sueño desasosegado, y no es por ella, que reposa como un pajarito silencioso en un rincón de la cama que desde años compartimos; desde que nos casamos, perdón –actualicemos–, desde que somos pareja, eso sí, de hecho, de derecho y canónica. Tampoco la culpa es de aquel maldito tango de la canción. La razón del insomnio, de ese no pegar ojo, se encuentra en la mala costumbre de ver las noticias televisivas a la hora de acostarse. ¿Quién duerme contemplando cómo el Congreso, aquel al que se votó para elaborar leyes y solventar problemas, es un coso de improperios de unos y otros, de gallitos acusándose de todo tipo delitos; donde la sensatez brilla por su ausencia y solo prevalece el «y tú más…» entre los dos grandes partidos, mientras los cuervos, astutamente mudos, frotan sus negros alones esperando como carroñeros que más pueden sacar? Cómo descansar, aunque sea en colchón viscoelástico, al contemplar a la Justicia vilipendiada, al oír cómo se viola la ley de secretos oficiales, ambos en orden a mantener intereses bastardos, o al anunciarse tres elecciones que determinaran en gran medida el porvenir de nuestra patria. Con qué actitud se va uno a la cama al ver que la mentira se enseñorea en toda España y que hasta la vicepresidenta parece ser que recuperada de su revés electoral y vestidita de blanco, se come y manipula en dos meses miles de parados discontinuos. Y no sin olvidar, que como postre, se nos deja caer la noticia de que Putin amenaza con una guerra atómica. Así que, querida Cris, yo no soy culpable de tus duermevelas, son los políticos de tres al cuarto.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director