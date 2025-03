'Consumatum est'

Comenta Compartir

Allá por julio, tras unas elecciones en las que lo esperado no sucedió, cansados, nos dimos un respiro en la seguridad que jamás ocurriría lo ... que ha acontecido en estos días. Tremendo error. Creíamos que el que andaba en funciones no se atrevería a hacer lo pergeñado, pero era desconocerle, y ahí está, como el que no quiere la cosa, y con risas de depredador del Kalahari, que a mí personalmente, a pesar de mi edad, me producen escalofríos y me asusta de la misma manera que Nicholson en la película 'El resplandor'. Pobre ciudad universitaria de mis años mozos, vecina del palacete de la Moncloa, difícilmente conciliara el sueño escuchando como, en jardines próximos a ella, las noches se llenaran de graznidos de cuervos, de chillidos de ratas, de gruñidos de cerdos, del cacareo de buitres carroñeros que han sido invitados a la gran comilona del troceo de una hermosa piel de toro, que ha vuelto a caer en subasteros profesionales de la política. Ahora, eso sí, españoles como el primero y que nadie lo dude, aunque ya hablan de levantar muros para que todos seamos menos; o mejor, que lo que quede del reparto sea para ellos solos y los demás a poner nuestra mano miserable como el pobre Don Mendo. Y todo esto se nos ha confirmado hace unos días, cuando gente nacida como nosotros a la sombra de la Torre del Bujaco cacereña o de Espantaperros pacense afirmaban con alegría infinita que su sí a la amnistía iba a ser tan grande como el Teatro Romano. ¡Tócate las narices! Con tal borreguísimo político, sí, tendremos siempre el puente de Alcántara y la puerta de Alconchel en Olivenza, pues no parece Puigdemont interesado en ellos, pero desde luego nos quedamos sin la alta velocidad, pues todo ha volado a 'La casa de la Republica catalana' en Bruselas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión