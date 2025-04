Camas de 135 para los políticos

Comenta Compartir

Sobre gustos no hay nada escrito, y así la pareja que decide convivir bien mediante el matrimonio, o, simplemente, porque les da por ahí, uno ... de los muebles que han de elegir para el hogar es el lecho (le llamo matrimonial porque soy muy antiguo) y ya, en principio, se encuentran con un problema: hay camas de 135, 150, 180 centímetros, e, incluso, dos camas que se cubren con edredón y sabanas compartidas, o no. Yo, valiéndome de la riqueza y permisibilidad de nuestro refranero, y en contra del parecer de parientes y amigos que prefieren explayarse sobre el colchón, me inclino y defiendo la de 135, porque en ella el roce físico es inevitable y disipa los intelectuales del día a día, y, también, si la cosa ha ido a más, la búsqueda de un contacto para la persuasión o el perdón es fácilmente manejable, sin necesidad de emprender escaramuzas nocturnas en la búsqueda de la compañía que, quizás, ha puesto un almohadón por medio. Esta elección sería también muy saludable para nuestros políticos que, al ser elegidos, casi todos en lugar de compartir con sus votantes camas de 135, se lanzan a la bartola en la de 180, o en la de dos camas y no saben ni intuyen de qué va el compromiso contraído. Duermen como lechuguinos y se olvidan que en el catre está la razón de su existencia. Algunos hay tan desconsiderados que se permiten desoír los requiebros y, a veces, las angustiosas llamadas de atención del que aún confía en él. Si ese político se metiese, como es su deber, en el corto espacio de 135, y sintiese el respirar del cada día del que aun sigue a su persona, si rozase sus pies fríos por la indiferencia con que le trata, si notase la humedad de la almohada por las lágrimas de las muchas frustraciones sufridas, estoy seguro que la gobernación de nuestra patria sería muy diferente, que las catástrofes estarían apaciguadas, y que la desvergüenza que inunda las más respetadas instituciones serían nimias.

Cartas al director