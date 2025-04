En busca del rey emérito

Comenta Compartir

Descansando del descanso que la jubilación impone, me he ido este año a pasar unos días a Sanxenxo. En ese lugar maravilloso de las rías ... bajas he paseado, he ido de un lugar para otro viendo monasterios y comiendo rico pulpo al ajillo y deliciosos mejillones, pero también he ido una y otra vez al puerto para ver si tenía la suerte de encontrarme con el Rey emérito, Juan Carlos I. Ese gran rey que durante largo tiempo hemos vilipendiado y hemos juzgado cínicamente como si nosotros fuésemos puros y santos, y al que hemos abandonado en mano de sus enemigos, mientras nosotros nos lavamos las nuestras o nos rasgábamos las vestiduras dándole crédito a las acechanzas de personajes como Corinna. Nos hemos cebado en el rey-hombre, ignorando al rey, al jefe del Estado. Porque nadie olvide y los historiadores así deben hacerlo constar, que Juan Carlos I recibió en su investidura, muerto Franco, todos los poderes que este tenía, y revestido de los carismas políticos y militares que se había granjeado en su etapa de príncipe. ¡Y fueron muchos! Pues bien, de manera voluntaria, sin más impulso que el de su propia conciencia abrió de par en par la puerta a la democracia. Sí, es cierto, ayudado por un hombre excepcional como fue Suárez y con el beneplácito de una nación sin fisuras que dejó a un lado los rencores que tuvieran los unos contra los otros. Pudo mantener poderes y se desprendió de ellos y permitió que le fuesen cercenados privilegios que el simple devenir de la historia le había concedido. Los ignorantes no ven más allá de una desafortunada fotografía de caza africana del rey-hombre. Yo busco en Sanxenxo al gran rey para inclinar la cabeza ante él y aplaudirle.

