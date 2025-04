No al Buda cacereño

Comenta Compartir

No sé qué hay detrás del deseo de instalar en Cáceres un complejo budista, de colocar a la entrada de la ciudad una esfinge de ... Buda de 43 metros, rivalizando con el de Phuket en Tailandia o superior al de Bood Gaya en la India… Creo que es un disparate por unas supuestas ganancias, pues tengo casi la certeza de que, superada la novedad, el proyecto no aportará más que el beneficio espiritual a sus propios y últimos impulsores, la gente practicante de tal secta, al colocar en tierra ignota un monumento proselitista, una especie de misionero que busca, acaso, almas extremeñas, rivalizando, así, la prominente estatua con nuestra Virgen de la Montaña, en el deseo de sustituir la paz cristiana por el nirvana. Si no es así, ¿de dónde viene tanto interés y financiación nepalí, japonesa e hindú de adeptos para que el proyecto llegue a buen término? ¿Nos hemos vuelto locos? Al interés de algunos de tirar la cruz de Cristo de tres metros que alumbra la fe de la mayoría de los cacereños, unimos ahora el deseo levantar, bajo el confuso señuelo de unos supuestos ingresos, una estatua de Buda de 43 metros? Pero añado algo más, pues no son horas de vanos soliloquios, cierto es que Cáceres y Extremadura necesitan proyectos de desarrollo. Sabemos que existen porque, parafraseando a Cervantes, tal necesidad es maestra de utilizar el ingenio, y es claro que siendo aquella mucha el ingenio nacido ha puesto sobre la mesa de políticos locales, autonómicos y nacionales planes para que los brazos, las inteligencias y las maquinas se pongan en marcha mirando hacia donde hay que mirar, y no hacia el dorado rostro del joven aristócrata nepalí, pues los reflejos del sol en él pueden confundirnos.

Cartas al director