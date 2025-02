Extremadura y López Valdivielso

Comenta Compartir

Santiago López Valdivielso, en esa hora director general de la Guardia Civil, me llamó a su despacho, presidido por un retrato del duque de Ahumada, ... fundador del benemérito instituto, y me dijo: «Vas a irte a tu tierra y quiero que me traigas de allí una nueva comandancia para Cáceres y terminar la de Badajoz, inacabada por el 'afaire' del corrupto Roldán; no sin dejar echar un vistazo a todas las casas-cuartel extremeñas». Me lo dijo con autoridad esbozando una sonrisa, sabiendo que aquella era una misión grata para mí; y testigo de ese mandato fue su jefe de gabinete, Ignacio Cosidó, años más tarde director general de la Policía. No fue fácil la tarea con unos presupuestos recortados desde el fiasco de Roldán, junto a no pocas trabas estructurales, sin olvidar las administrativas, pero gracias a la voluntad inquebrantable de Valdivielso y la colaboración incondicional del soberbio alcalde de Badajoz Miguel Celdrán y la ayuda desinteresada de la presidenta de la Diputación cacereña, la nada afín políticamente a Santiago López Valdivielso, Pilar Merchán; años más tarde el ministro Mayor Oreja inauguraba la monumental comandancia pacense, levantada sobre los muros del viejo convento de Santo Domingo, y algún tiempo después el también titular de Interior, Ángel Acebes, hacia lo mismo con la nueva y magnífica comandancia de Cáceres, todo ello sin olvidarse del resto de toda nuestra amplia tierra extremeña: de ahí las casas-cuartel de Moraleja, Barcarrota, Navaconcejo o Almendralejo y el adecentamiento de no pocas. Y es que Valdivielso hizo política de Estado, por lo que para él Extremadura fue tan prioritaria como las demás comunidades de España, algo que no ha sido muy frecuente ver, y ahora menos, donde las prioridades se subastan tras unas elecciones. López Valdivielso falleció hace unos días y creo que Extremadura le debe recordar, pues de bien nacido es ser agradecido, y los extremeños lo somos.

Cartas a la directora