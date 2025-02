Asfalto en la Plaza Mayor de Cáceres

Comenta Compartir

Una vez terminado mi último libro, en el que novelo la vida de la heroína cacereña Mencía de los Nidos, inmortalizada por Ercilla en 'La Araucana', y en tanto paso el calvario de su publicación que vive todo escritorcillo; o mientras trazo las primeras líneas ... sobre las acechanzas de otra valiente mujer, como mi tatarabuela (bis) Juana Topete, condesa de la Torre del Fresno, lleno mis horas de esparcimiento con un florido grupo de paisanas cacereñas, olvidándome, así, de los sudores que me emanan por la resistencia de los editores o por las ausencias literarias que sufro por unas musas esquivas. Y como ellas, mis queridas Montañas, (llamémoslas así para mantener prudentes anonimatos) y yo tuviéramos ya una edad alejada de la adolescencia, además de la existencia de algunos lazos de sangre y una casi eterna amistad, nos inhibimos, dentro de la corrección, de toda ligadura y entre buen vino, torreznos patatas bravas y tortitas de camarones nos despachamos a nuestro gusto y, así, con rotundidez y al unísono, señalamos tanto que la Plaza Mayor cacereña debiera abandonar su aspecto de desértico asfáltico y recobrar parte de aquella identidad perdida de palmeras y baldosas portuguesas; como que Sánchez no puede durar ni un minuto más en la gobernanza de esta nación. Claro está que en estos vericuetos políticos hay que andarse templando no pocas gaitas, pues mis chicas van desde las que cortarían de un solo tajo varias cabezas, como hiciera la heroína placentina Inés Suárez, a las mediadoras, tipo componedora gallega de arreglar los huesos rotos de España. Claro está que con independencia de la distinta metodología a aplicar, la unanimidad es total. Y es que beban aguardiente como las de la calle Calero o agüita de la fuente como las del Caminito Llano, están, y me sumo a ella (admítaseme como caballero de levita) dispuestas a bailar el «redoble, redoble vuelvo a redoblar ¡váyase Señor Sánchez, váyase, ya».

Cartas a la directora