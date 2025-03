Una ignominia, un solo culpable

Comenta Compartir

¿No dimite? ¿A qué clase de desvergüenza política, amparándose en la democracia, se ha llegado en este país? ¿No ve que por su exacerbado ... egoísmo, por su aguda estulticia política, nuestras calles y plazas braman contra él cada día, y no solo por sus más conspicuos enemigos sino también por muchos que le votaron? ¿Va de dios griego que, cegado por su ambición, ve impertérrito como lo que le rodea se desmorona, y sin darse cuenta que de lograr el sillón tan deseado será pronto arrojado al desprecio y al deshonor por los mismos que ahora le encumbran? ¿Es que no hay entre su gente honestidad y valor para detenerle? El socialismo no puede permitir que su historial de servicios España se vea empañado por la traidora gestión de un desquiciado secretario general que está llevando a España al pasaje más negro de su historia. Yo diría que peor que el que lideró nuestro paisano Godoy, porque entonces era la entrega de la gobernación de nuestra patria a otra nación pero ahora es su ruptura y su troceo a tenor de las ambiciones de cuatro desalmados y la colaboración de los que dudo sepan distinguir por donde va la electricidad, por lo que se provocará un cortocircuito que nos llevará a todos por delante y los restos de España serán devorados por las ratas y la hienas que aguardan ese triste momento. No demos vueltas en busca de culpables, solo hay un vergonzoso responsable: Pedro Sánchez, que, carente de ideología, toca una flauta henchida de ambiciones, mientras una panda de marionetas y paniaguados bailan a su son. Quizás el grito en el ágora no sea suficiente para acabar con esta ignominia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora