Whatsapp y emoticonos

Ante mi requerimiento de una consulta médica, la enfermera me preguntó con amabilidad: «¿Presencial o telefónica?». Me quedé de piedra. ¿Qué es una consulta médica ... telefónica? Y mi mente saltó a aquellos años de niño en los que, ante una llamada de mi madre acudía sin dilación el bueno del doctor Eusebio Pita, queme auscultaba con su mano izquierda extendida sobre mi vientre y con el pulgar y el anular de la derecha iba dando golpecitos sobre el mismo; para después, con una cuchara requerida, ver mi garganta y terminar sentándose al borde de la cama, con una paciente toma de temperatura, muñeca mía en su mano y en la otra el reloj, o recorriendo con fonendoscopio mi espalda. Luego venía el diagnóstico y con independencia de lo que tuviera, nunca me libraba del aceite de hígado de bacalao o de ricino, que odiaba. Eso era para mí una palpable visita médica presencial. Claro está que en temas de amor el problema es peor, así en lo presencial como en la palabra, ya que la una y la otra son sustituidas por los wasaps y los emoticonos. «In illo tempore» me entusiasmaba bloquear el teléfono casero tirándome horas muertas hablando, acaso diciendo tontunas y simplezas, con mi amada; o cuando me temblaron las piernas cuando busqué su primer beso o trataba de coger sus manos en el cine. Era todo presencial, era todo el maravilloso timbre de voz del ser amado. Pero eso se ha acabado, o, acaso, yo así lo creo por ser mayor, pero me repele las declaraciones amorosas por WhatsApp, donde ni aparece ya la letra escrita y todo parece resolverse enviando un emoticono en forma de corazón, un beso en figurados labios y unas manos aplaudiendo. ¡Y aun falta la inteligencia artificial!

Cartas a la directora