Los socialistas, sin rédito

La falta de imaginación del PSOE es evidente. La propuesta de Ferraz a sus futuros candidatos de remover la tumba de Franco evidencia mis temores. ... Es como si en las elecciones de 1977 nos hubiésemos remontado a 1929, a la dictadura de Primo de Rivera, que es el tiempo transcurrido, 48 años, desde ahora a la muerte de Francisco Franco, o a 1894, en la regencia de María Cristina de Hamburgo, 84 años, que es el pasado desde que acabo la guerra civil. Claro está que con los estudios actuales y el bagaje de algunos candidatos, tendrán que darles cursos acelerados de la historia patria, porque mucho me temo que carecen de los conocimientos suficientes, no ya sobre Franco, sino sobre la Constitución y la Transición, esa maravillosa conjunción que logramos los españoles allá por 1977-78 y en la que marchamos juntos, superando reivindicaciones y rencores, en la seguridad que solo unidos España podía ir hacia adelante. Pero nada, los ahora inquilinos de Ferraz, acaso porque su ideología es escasa y la que queda está apolillada, vuelven a la carga contra Franco, no contentos con haberle removido físicamente de su tumba. Si yo fuese psicólogo daría una explicación a tal obsesión ¿Nostalgia? ¿Falta de identidad? Cualquiera sabe qué quieren estos caballeretes, que diría mi abuelo. Si su carrera electoral se centra en sacarle punta al franquismo, es evidente que andan escasos de recursos ideológicos, lo cual unido a la poca chicha lograda, les da un escaso rédito para las próximas elecciones, porque ni el aborto, ni la eutanasia, ni esos feminismos de laboratorio que se han sacado de la manga les llevan a ninguna parte, entre otras cosas, porque ni siquiera son suyos.

Cartas a la directora