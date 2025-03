Comenta Compartir

«De aldea en aldea / de parroquia en parroquia…», como reza la canción de Juan Pardo 'Probiña da tola', anduvo por las últimas elecciones gallegas, ... nuestra vicepresidenta, la pobriña Yolanda Díaz. Y es pobriña porque a pesar de abandonar su traje blanco y vestirse de negro, según etiqueta, para susurrarle al Papa sus avances sociales (los ateos-comunistas siempre nos sorprenden) y de recoger, dolorida, pelets en las playas, no alcanzó ni al umbral de vislumbrar un diputado autonómico; y ni siquiera en su pueblo, Fene (La Coruña), con un 4,3% de votos tiene para cubrir las vergüenzas electorales, ya que el día 18 de febrero su barco se desarboló de tal modo que en nada se parece al que preside el escudo fenés. Es claro que esa alianza espuria formada entre los derrotados de las elecciones generales comienza a pagar las mentiras que han vertido durante estos meses, y cómo sus propuestas, entre ellas la de la amnistía, al pueblo español no le gustan, aun cuando haya cuatro apaniaguados que las aplauden, o profesoras y exministras, que así es la nueva presidenta del Consejo de Estado, que tapan su desvergüenza política en esta materia haciendo un 'totum revolutum' de amnistía e indultos para confundir al personal, como si fuéramos idiotas. Sí, pobriña Yolanda, que en su pueblo le han roto la cara, al igual que a mí me pasó allá por el 77, como exclamó mi hijo mayor, entonces niño: «¡Papá, te han roto la cara!», cuando viera hecho añicos un cartel mío de candidato por AP; vivo reflejo de los votos conseguidos en la ciudad donde nací, Cáceres. Así son las cosas señora. Olvídese de ser, por ejemplo, Evita Perón, como yo lo hice de ser Cánovas del Castillo.

Cartas a la directora