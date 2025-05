Movimiento gubernamental

Comenta Compartir

¡Cómo no nos íbamos alegrar que un pacense ocupase la cartera de Economía! Al menos pensamos que si un día el AVE se pasea ... por la ovalada mesa del Consejo de Ministros a lo mejor tiene un detalle y da un empujoncito. Congratulémonos, pues, de momento. Otra cosa es el ascenso a vicepresidenta primera de Montero, pues ya sabemos que es de las que «donde dicen digo, dicen Diego», como el presidente, por lo que hay que olvidarse de que en una ausencia del titular pueda enmendar algún desaguisado de los muchos que en estos últimos cuatro años se han producido, en especial en los últimos meses, donde la mentira se enarbola como banderín de enganche y los ajustes que han venido dándole cohesión a España comienzan a sentir el progresivo deshilachado de sus lazos,. Y todo por un 'morreo' político indecente de un señor por el que el palacio presidencial más parece una mancebía, donde las vanidades políticas y los libertinajes de separatistas, comunistas y otras gentes de mal vivir, han encontrado por siete vergonzosas monedas el bochornoso regodeo al que asistimos, y que, durante todos los años de la democracia, políticos de cualquier tendencia supieron detener a pesar del silbido de las balas. Claro está que fue en los años democráticos, porque este drama que vive nuestra patria, aunque fuera pueda arrancar una risotada, no es producto de la democracia, sino de la vil utilización del sistema para satisfacer una ambición personal de la que las ratas están sacando buen provecho. Así comienza 2024 con un renovado gobierno, que no renueva nada y del que solo sentimos la satisfacción de que un extremeño ocupe una cartera de la envergadura de Economía.

Cartas al director