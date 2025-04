Llegará el adiós a Sánchez

Comenta Compartir

No pocas veces me desasosiego. Y me lanzo a celebrar lo que aún no ha llegado. Dentro de mí se desarrolla un «vivo sin vivir ... en mí» teresiano que no pocas veces me arroja a creer lo que no es, algo que me ha costado algún que otro disgusto. Y así, creyendo que el amor que mi mujer sentía por mí era terreno conquistado, me supuso dos enormes calabazas hasta que una tarde otoñal acepto el reto. Y aquí estamos. Pues en política me pasa igual y, ahora, a la vista de las encuestas, salvo la de Tezanos, estoy con los nervios a flor de piel en el gozo de que Sánchez se va. E igual me da que se vaya a Europa o de asesor de Maduro, que allí van los presidentes socialistas de su perfil. Y he decir que la impaciencia me tiene carcomido el cerebro y me ofusca, sin entender que todavía no es hora de cohetes, y que estos saldrán de las urnas, si esta nación calibra bien estos años de sanchismo, y cómo la mentira política, cómo la desvergüenza de los asesinos y cómo la cobardía de los separatistas han llevado la nave de nuestra patria a vararse en acantilados sin escape. Además de ensuciar nuestra fe con propuestas inadmisibles disfrazadas de supuestos derechos y libertades. Y como sé que los españoles están cansados y conocen al culpable, pues ando como alma en pena esperando que se vaya. Sí, ya he comprado cava de Almendralejo y cohetes para tirarlos desde la terraza que espero que mi buen alcalde, el pepero Martínez Almeida, no me multe. Bueno, quizás esté pecando de soberbia, por lo que tiraré de paciencia hasta el deseado día 23 de julio, que más vale está virtud según señala el Eclesiastés.

