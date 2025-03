Jornadas del Club Senior

Comenta Compartir

Allá por el siglo XVIII un jurisconsulto prestigioso, redactor con otros ilustres pacenses de las Ordenanzas de Badajoz, presentó ante el rey lo que vendría ... a conocerse como 'Memorial Ajustado', en el que denunciaba los estragos que la trashumancia estaba provocando en el campo extremeño y el perjuicio que esta traía para ganaderos y agricultura; en definitiva, para toda la región y para España, al ser la agricultura y ganadería pilares del Reino, según cita que recogía del Rey Alfonso X: «E de sus labranzas se ayuda , e se gobiernan los Reyes e todos los otros de sus Señoríos, e ninguno non pueden vivir sin ellos». Ese ilustre abogado se llamaba Antonio Paino. Y si bien quizás no logró la victoria completa, gracias a su tesón sí pudo corregir no pocos desajustes de nuestras tierras y aprovechamientos ganaderos. Y voluntad, tenacidad y empeño ha vuelto un año más a demostrar el Club Senior de Extremadura que preside Cecilio J. Venegas en las jornadas que ha vivido en Jarandilla de la Vera, denunciando sin ambages los males de esta Extremadura nuestra, expuestos con precisión por distintos ponentes, entre los que destacaría el de macroeconomía de la profesora de la UEx Raquel Gonzales y el de Patrimonio Cultural del ilustre José Julián Barriga. No sin relegar la dura problemática de los mayores, los desajustes educativos, o, imposible de olvidar, el vergonzoso asunto de las infraestructuras, ya que sin ellas no cabe desarrollo alguno. El Club Senior, en las jornadas jarandillanas, de la misma manera que lo hiciera Paino dos siglos y medio antes, presenta un Memorial ajustado de males y necesidades, así como propuestas y soluciones para abordarlas. Y lo hace con la firmeza que le otorga «la tierra labrantía». Ahí está la denuncia de que el carro se «junde» –Extremadura–. Los senior no pueden hacer más. Son los políticos los obligados a resolver, «ya que si se t'andas con mimos y pamplinas, diría nuestro Chamizo, tienes atollaëro pa toá tu vida».

