De la falsa delación a la cruda mentira

Durante no poco tiempo, desde los finales de los años 70, unos y otros, en especial los otros, vinieron echándole la culpa de todos los ... males a Franco, porque resultaba muy rentable señalar al que nos ha precedido, máxime si estaba muerto y no podía defenderse. El sistema les ha funcionado estupendamente a todos y con un «aquí paz y después gloria», el político de turno, efectuada la manida acusación, dormía a pierna suelta en la seguridad que este pueblo al que pertenecemos se tragaba la «excusatio non petita», basada en una delación sustentada en una inicua propaganda de que nada había aprovechable del régimen político anterior, ni siquiera los pantanos. Pero tanto fue el cántaro a la fuente que este se ha roto y, ahora, ya no es fácil vender las trasnochadas exculpatorias, entre otras cosas, porque los jóvenes que engatusaban ya peinan canas y para sus hijos y los vástagos de estos, Francisco Franco, es una línea de su libro de historia, si es que la estudian. Así que al acabar el chollo de atacar al franquismo, ahora, a falta de conciencia y con evidente descaro por parte del que vengo a llamar «los otros», se utiliza la mentira. No importando nada la afirmación del día anterior, ni la matización de esta… Es como en los jocosos versos del conde Sisebuto un «trepa que trepa, que trepa… hasta que cae en brazos la hija del conde, La Pepa…». O lo que es lo mismo: es un mentir, mentir y mentir ante la mirada abobada de sus fans, hasta que se consigue lo deseado, solo para el íntimo regodeo del embustero y farsantes de compaña, convirtiendo el buen sistema democrático en un método demagógico y destructivo, como ya advirtió Aristóteles.

Cartas a la directora