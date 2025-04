Bildu, ministro de Interior

Comenta Compartir

Nadie debía sorprenderse, antes o después iba a suceder, y ya ha pasado: Bildu reescribe nuestra política de seguridad, y los defensores y herederos de ... los asesinos etarras se convierten en el ministro del Interior; mientras que Grande-Marlaska pasa a ser como un muñeco del pimpampum. ¿Para qué pedir perdón se dirán los dos etarras excarcelados sin cumplir los mínimos requisitos exigidos, si somos los de Bildu los que marcan la política de seguridad en España? ¿Para qué preocuparse si la derecha parece dormirse en el Congreso y en una simple enmienda se cuela el adelanto de nuestra liberación? Se afirmará que el culpable es el presidente, Pedro Sánchez, que su egocentrismo le lleva a pactar con el diablo, pero es un error. No puede creerse un iluminado de Dios porque el mismo se confiesa ateo. No lo es porque a los iluminados o endemoniados se les puede exorcizar, pero a él no, porque es el propio mal en su naturaleza. Nicolás Maduro sí se cree un iluminado, y, por lo menos, sabe santiguarse y siempre tiene a Dios en los labios, pero esto es imposible en Sánchez, él es la mentira absoluta. «Su misión política es anular y barrer de España, bajo un falso velo de humanismo y democracia, lo poco que va quedando de nuestro país de sus raíces cristianas y occidentales. Yo te daré, yo te reconfortaré, yo construiré….». ¿Les recuerdan algo tales expresiones? Así habla y así miente. No obstante, más a su pesar, no deja de ser un títere de una fuerza superior que el día que entienda terminada su labor, el desastre programado le abrirá las esclusas del olvido.

Temas

Cartas al director