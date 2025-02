La jaula política en la región

Comenta Compartir

Leo un artículo a propósito de la situación de retraso en la que se encuentra Extremadura. Afirma que es debida a que está inmersa en una jaula política, donde los representantes que elegimos, supuestamente en base a nuestra autonomía, están sometidos a la disciplina de ... partido al que pertenecen y no son libres para votar medidas a favor de Extremadura, los extremeños y sus necesidades. Esto es descubrir la pólvora, porque con nuestro sistema político de partidos, los ciudadanos estamos vendidos a estos, que son los que establecen quiénes van a ir en las listas a la elección que fuere. El problema es que la soberanía de los ciudadanos nos la han robado los políticos. Eso pasa en Extremadura, Andalucía, Madrid yen toda España. Estamos en la partitocracia, ¿cómo romper esto?, es difícil, porque los que deberían hacerlo son los propios partidos, que tienen montado el tinglado y no se van a hacer el harakiri, como las cortes de Franco. No están dispuestos a sacrificarse por el pueblo, como hicieron aquellos, y ya podía caérseles la cara de vergüenza, pero no la tiene. Hay que dar cabida al voto en conciencia de los diputados, que difiera de lo que el partido quiere por sus intereses. Estamos en la jaula « dorada» de la democracia, en la que como dijo Guerra «el que se mueva, no sale en la foto». No me gusta el lloriqueo porque sí, creo que hay que dar alguna posibilidad de solución. Una de ellas pasa por la responsabilidad del jefe del Estado, que en España creo que es ninguna... O sea que no es solución. Otra solución en realidad es una estrategia, es ir a cambiar la ley electoral y la de referéndum, en el sentido de que esta obligue a que toda ley fundamental tenga que ir a referéndum para su validación y que sea el pueblo en su soberanía en último caso el decisor de las leyes que va a tener que respetar y cumplir. El sistema llega a tal punto de viciado que de lo prometido en las campañas a lo votado en las Cámaras va un mundo.

