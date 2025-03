40 años de paciencia son los que ha estado el partido dominante en Extremadura en el poder. La pregunta es ¿qué hubiera sido de Extremadura ... sin ellos? Respuesta imposible. En estos 40 años presumen haberla salvado del desastre en el que estaba, y en el que sigue estando 40 años después, porque han sido 40 años de paciencia y de clientelismo y de más de lo mismo, sólo que cambiando de señoritos.

El uno desde su retiro dorado en el Consejo de Estado y el otro desde su presente fracasado, con un tren de tercera, incapaz de unir las dos capitales de la región con una carretera decente, con Extremadura en el primer puesto de lo malo y en el último de lo bueno, y para guinda con el pantano de Valdecaballeros, cuya demolición fue comunicada dos veces por el Ministerio incompetente de Transición..., sin que la Junta diera respuesta alguna. Como ejecuten la demolición va a ser un desastre para las tres poblaciones que de la presa se suministran, pero va a ser su desastre y el de su partido. Esto es como aquello de «muerte o susto», porque con el agua que se vacíe de esa presa se van a ir a al desagúe los votos de bastantes extremeños.

Pues eso, a presumir de no se sabe qué, porque, si no hubieran estado ellos, no sabemos qué hubiera sido. La verdad es que haber tenido de presidente a un forense político transfuga no dice mucho de lo que pueden esperar de los extremeños. Nos veremos en la urnas el 28.