Hay otra alternativa, señor Vara

Después de lo que ha despotricado contra los independentistas y sus privilegios, que perjudican a Extremadura, Vara sale diciendo ahora que no hay otra que ... pactar con Bildu y demás. Ha debido ser abducido por alienigenas o no se ha enterado que estamos en plena campaña de elecciones autonómicas y a muy poco de las generales. No es por que sea Bildu, que lleva no sé cuantos etarras en sus listas, me da igual otro cualquiera de los partidos nacionalistas-independentistas, que concurren a las generales como si fueran partidos nacionales y no lo son. Este sistema es tan absurdo que un partido de Teruel con 3/4 de votos es capaz de colocar a un diputado en el parlamento nacional. Toda la culpa la tiene la ley electoral, que nadie parece querer cambiar y que permite estos desvaríos. No tengo nada contra Teruel, sé que existe y que merece la pene ser tenido en cuenta, pero no de esta manera tramposa de la ley electoral. Si algún partido se quiere presentar al Congreso o Senado tiene que presentar listas en todas las circunscripciones electorales y no en su provincia. Esa es la alternativa que debería estar aplicándose desde el principio de nuestra democracia, señor Fernández Vara, pero políticos como usted parece que prefieren la otra fórmula, la de tener que pactar con ERC, Bildu, PNV en su afán de gobernar, como hace Sánchez. Gente como esta merece ser botada y no votada. Nos veremos en las urnas.

Cartas a la directora