Traición a España

Se está consumando, por un plato de lentejas o siete votos, una de las más altas traiciones de la historia de España. Es inconcebible que ... se indulte a unos delincuentes no arrepentidos, que intentaron dar un golpe de estado para trocear España, poniendo las leyes, retorciéndolas inconstitucionalmente, al servicio de la injusticia y la desigualdad de los españoles. Aduce el iluminado de la Moncloa que todo es en beneficio de la convivencia de los catalanes y de los españoles en general. Como un personaje de Cantinflas, hay que decir que estamos peor, pero estamos mejor; porque antes estábamos bien, pero era mentira; no como ahora que estamos mal, pero es verdad. En España sale muy barato delinquir, sobre todo para los separatistas y los radicales de izquierda. El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo de los ignorantes, el evangelio de la envidia y su virtud es el reparto igualitario de la miseria. Las últimas palabras no son mías, encierran una verdad que se prolonga y aquilata en el tiempo, y las dijo un tal Churchill.

Cartas a la directora