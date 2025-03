Comenta Compartir

Baroja dijo que en España hay siete clases de españoles, como los siete pecados capitales. «Los que no saben»; quizás haya que seguir repitiendo, para ... llevarlo a la práctica, el lema de Joaquín Costa, aquello de despensa y escuela; tan importante es el cultivo de la inteligencia y la sensibilidad como el alimento del cuerpo. «Los que no quieren saber», porque la ignorancia siempre es atrevida y se descansa mejor en la inopia de la incultura y la frivolidad. «Los que odian el saber», que podía ser achaque de gobernantes y políticos, por aquello de que se maneja y doblega mucho mejor a un pueblo ignorante. «Los que sufren por no saber», pero esto es dolencia de raros y anticuados. «Los que aparentan que saben», que son muchos, incluidos aquellos «pedantones al paño», de Machado, «que miran, callan y piensan que saben, porque no beben el vino de las tabernas». «Los que triunfan sin saber» y para qué dar nombres; ya dijo alguien que cualquier español puede llegar a ser presidente de Gobierno. Y, por último, «los que viven gracias a que los demás no saben», por lo menos hasta que se descubre el pastel y salen a la luz las mentiras, la picaresca y los sobornos y las corrupciones. Don Pío podría haber hecho los comentarios anteriores, pero también los podemos hacer cualquiera de nosotros. Podría añadirse un último apartado, de candente actualidad, el de aquellos españoles, quizás los más sabios e imaginativos de todos, que inventan su propia historia para singularizarse y mirar sólo su propio ombligo con la descabellada y suicida pretensión de separarse de los demás.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora